"El panorama de los clubes es pésimo", dijo uno de los dirigentes locales

Sin ingresos, la economía de los clubes comienza a entrar en rojo. "Pagamos el sueldo de marzo a los empleados, pero el de abril va a ser imposible", señaló Alejandro Aimaretti de San Isidro. 2 de Abril tampoco tiene ingresos y debe más 50 mil pesos en materiales. "Me da bronca y me duele todo el esfuerzo que hicimos", dijo Luciano Pérez.

El cese de actividades por la pandemia coronavirus pone en jaque la economía de las instituciones deportivas. Desde los clubes "grandes" de la ciudad hasta los humildes clubes de barrio tienen problemas para afrontar la crisis y avizoran un panorama sumamente complicado.

En el caso de San Isidro, su presidente Alejandro Aimaretti, señaló que ya se realizaron los trámites para gestionar la ayuda del estado para pagar los sueldos de los empleados del club. "Esperemos que llegue a buen puerto y sea aceptado", indicó.

"La situación de todos los clubes es muy similar, somos los más afectados, se cerraron las puertas el día que se dictó la cuarentena y no hay ingresos de ninguno de los rubros. En el caso de la liga profesional no hay entradas ni sponsors, y en cuanto a lo institucional no tenemos la cuota societaria, nadie vino a pagarla y tampoco tenemos empleados que puedan venir por la cuarentena, así que las situación es muy complicada", explicó.

"Teníamos algunos recursos del centenario, por un evento que íbamos a organizar, y con ese dinero más algo de recaudación de marzo pudimos pagar los sueldos de los empleados. Pero también se les dijo que de continuar esta situación va a ser imposible pagar el mes que viene porque no tenemos de donde generar los recursos", contó Aimaretti.

"Nos hemos presentado, como todas la empresas, para que a través de un subsidio se le pague un salario mínimo, vital y móvil a los trabajadores del club, se cumplió el trámite y esperemos que llegue a buen puerto y sea aceptado", indicó el presidente de San Isidro.

"La parte institucional vive de las cuotas societarias y con eso se les paga a los empleados, las cargas sociales, la luz, el agua e insumos para abrir el club. Después cada chico o mayor paga la actividad que realiza, eso va a cada subcomisión, al estar cerradas no hay que pagarlas y es entendible, pero estamos haciéndole entender al socio que la cuota societaria la tiene que seguir pagando porque es el combustible para seguir subsistiendo", señaló el directivo.

"El panorama es pésimo"

En cuanto a la Liga Argentina, Aimaretti sostuvo que el panorama de todos los clubes es muy duro y que la competencia es probable que no vuelva. " Estamos en permanentes reuniones con el resto de los clubes y con directivos de la AdC mediante teleconferencia, dos o tres veces por semana. El panorama es pésimo y estamos todos en la misma situación, no tenemos certidumbre de cuando va a volver la competencia, creemos que no va a volver si sigue todo así porque se estira cada vez mas y de volver sería en agosto o septiembre y no va haber tiempo, sería conveniente terminar la Liga y comenzar una nueva, así que es probable que no se reanude", contó.

"Lo que estamos haciendo, para abaratar costos, es dar de baja los alquileres donde vivían los jugadores. Además, se propone que todos los clubes lleguen a pagar el 70% del contrato de los jugadores y negociar el resto", lamentó el dirigente.

"Suponemos que el regreso va a ir de la mano con la vuelta a los colegios. Remarla hasta ahí va a ser durísimo para todos. Necesitamos el apoyo de los organismos gubernamentales, los clubes somos una contención para la sociedad y principalmente para los jóvenes. Brindamos muchas becas para gente que necesita practicar una actividad y creemos que al regreso esas becas se van a triplicar, eso va a generar un hueco económico muy grande", sostuvo Aimaretti.

Proyectos truncos y una deuda difícil de pagar

Por el lado de 2 de Abril, el club tuvo que afrontar los gastos de la colocación de barandas en sus tribunas, pedido realizado a todos los clubes por cuestiones de seguridad antes del Nacional de Baby y del comienzo de la nueva temporada.

El club de barrio Sáenz Peña es uno de los que más tribunas tiene y esos gastos son enormes. Contrajeron una deuda para comprar el material y pudieron colocar una parte, pero debieron frenar el trabajo por falta de ingresos. "Hicimos un evento y juntamos alrededor de 40 mil pesos, con eso fuimos a comprar el material, pero el costo total es de 110 mil pesos, más la mano de obra que por suerte nos sale un poco más barato porque lo hace un papá que trabaja de eso y nos pasó un mejor presupuesto", expresó Luciano Pérez, presidente del club.

"Tenemos esa deuda contraída y no veo la hora de que por lo menos volvamos para generar algo y poder saldarla porque fuimos de Carioni y se portó excelente con nosotros, no nos pidió garantía, nada. Fuimos y al día siguiente llevaron todo el material, pero nos queda un saldo importante de saldar ahí y es lo que me preocupa", explicó.

2 de Abril frenó la colocación de barandas porque no podía afrontar los gastos.







Por otro lado, Pérez también señaló que tuvieron que frenar la colocación de esas barandas porque sino el club no podrá pagar la factura de electricidad. "Tenemos entre 5 mil 6 mil pesos de luz por mes, tiramos uno o dos meses más con lo que tenemos recaudado. Después tenemos alrededor de 500 pesos de agua, pero eso incluso lo podemos pagar nosotros, lo podemos afrontar", explicó.

"Se que hay clubes que les están llegando facturas de entre 17 y 20 mil pesos de luz por el Nacional, porque los períodos vienen atrasados. Ese es el gran problema en todos los clubes, después la Liga se portó muy bien en no cobrar el dinero de mantenimiento porque no tenemos los recursos para generar ese ingreso de esa obligación", dijo Pérez.

"Vamos a apelar a la conciencia de los padres"

Pérez lamentó no poder cobrar las cuotas societarias y señaló que entiende la situación de las familias, y hasta le da algo de "verguenza" tener que pedirles a los padres que paguen si los chicos no están entrenando. "Tenemos grupos de whatsapp en cada categoría donde un padre se encarga de cobrar la cuota. Ahora vamos a hacer un video para explicar la situación y los que puedan paguen la cuota, vamos a apelar a la conciencia de los padres, pero sé que muchos no van a pagar porque esto el pega a todo el mundo", comentó.

"Hoy las prioridades son otras, hasta pagar internet es más importante para que los chicos hagan la tarea. Apelo a que un mínimo porcentaje pueda pagarla", indicó.

"Esperamos que todo vuelva pronto o que por lo menos se nos permita hacer alguna venta y recaudar algún dinero para cumplir cuanto antes con la gente de Carioni", contó preocupado.

Sin mantenimiento, el club luce con el césped alto.







El predio: un esfuerzo tirado por la borda

Otro de los problemas que tiene la institución es el mantenimiento del predio. "Tiene los yuyos altos, tenemos miedo ir y que te caigan con una multa. Me da bronca y me duele todo el esfuerzo que hicimos para mantenerlo porque es muy grande, cortando el pasto, con todas la canchas en condiciones porque no era mucha la gente que iba a colaborar. Ahora todo ese esfuerzo se fue por la borda", señaló el presidente del club.

"Vamos a tener que recaudar también para eso, el mantenimiento del tractor con el que cortamos el césped y las motoguadañas. Además, habíamos arrancado con el proyecto de cambiar las luces de la cancha oficial, pero bueno eso ya quedó en segundo plano", indicó.

El Nacional, una luz de esperanza

La organización del próximo Nacional de Baby será determinante para la economía de los clubes, de allí todas las instituciones recaudan dinero suficiente para saldar deudas e invertir en infraestructura. "Con el dinero del Nacional se afrontan muchas cosas: si venís con deudas quedas en cero y dejás dinero en el club y te permite avanzar en proyectos. Nosotros vamos a ser sedes en el próximo campeonato, pero para eso tenemos que cambiar muchos tablones, es lindo tener un estadio como este pero hay que mantenerlo porque se te viene abajo", indicó.

"La cooperativa del Nacional dejó un buen dinero, pero el club tiene gastos que se acumulan. Nosotros en diciembre y enero no cobramos cuotas, se hace difícil en el año así que directamente esos meses no la cobramos y uno hace una caja chica para afrontar los gastos de esos meses", indicó Pérez.