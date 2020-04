La Justicia inició de oficio una investigación para saber si el doctor Elkin incumplió la cuarentena

La Fiscalía de feria de los Tribunales locales a cargo de Oscar Giego inició una investigación de oficio por supuesta violación del aislamiento preventivo obligatorio hacia el doctor Daniel Elkin, luego de que el profesional diera positivo en su diagnóstico por coronavirus y ante la trascendencia de su caso que derivó en una denuncia por violación de cuarentena.

El fiscal Gioeco confirmó a El Periódico que inició una investigación de oficio apenas tomó trascendencia pública el caso de Daniel Elkin. Además, en la tarde de ayer, el fiscal tomó conocimiento de una denuncia particular de una presunta paciente que fue atendida por el profesional en plena cuarentena, acusación que ingresó al 0800-888-0054 que el Ministerio público Fiscal de Córdoba dejó abierto para recibir denuncias relacionadas con el coronavirus.

“Nos abocamos de oficio ante la posible comisión del delito de violación de cuarentena prevista por decreto presidencial con respecto a la pandemia de coronavirus-dijo Giego -Además de la repercusión que tomó la noticia, tras el diagnóstico positivo del doctor Elkin, difundida por distintos medios periodísticos y a esto hay que sumarle también que hubo una denuncia de una señora que aparentemente este médico en el período de cuarentena estuvo atendiendo a su madre”.

Recolección de pruebas

Según el funcionario, la fiscalía a su cargo se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas por lo que se remitió un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que informe la fecha exacta en la Elkin ingresó al país, así también se pidieron informes al Hospital Iturraspe como al municipio local para que comuniquen todo lo que tenga que ver al regreso del profesional, si realizó cuarentena o no y si estuvo atendiendo pacientes o no.

“En base a todos los elementos que se puedan reunir, se tomará testimonio a la mujer que supuestamente fue atendida por el profesional y hay que ver el tiempo que presuntamente estuvo atendiendo y si estuvo cumpliendo o no la cuarentena. También se tomará testimonio a la gente que quiera aportar datos y a la vez la persona que está siendo investigada podrá comparecer y ofrecer la prueba que crea correspondiente”, señaló el fiscal.

La denuncia

La hija de una mujer de 78 años, que el pasado 26 de marzo pasado presuntamente había sido atendida por Elkin, fue la que radicó la denuncia al Ministerio Público Fiscal luego de enterarse del diagnóstico positivo por COVID-19 del profesional.

La palabra del profesional

Elkin manifestó a El Periódico que viajó semanas atrás a Chile a un congreso médico, cuando aún no se había declarado la pandemia, y regresó el 12 de marzo al país, cuando todavía no era obligatoria la cuarentena para quienes llegaban de ese país. Presuntamente se habría contagiado en ese lugar, ya que uno de los asistentes al congreso dio positivo y por eso se lo contactó a él semanas después; aunque no puede confirmarlo.

También subrayó que respetó la cuarentena desde que se convirtió obligatoria para quienes regresaban de Chile y que salió de su casa para trabajar después de haber sido autorizado. Dijo que en ningún momento tuvo síntomas, ni él ni su familia, y que ahora se encuentran aislados.

"Quiero que quede claro que yo respeté todas las normas, por eso doy todas las fechas para que nadie diga que yo no respeté la cuarentena, que no hice esto o que no hice aquello. La cuarentena se respetó, no tuve ningún síntoma, salí de la cuarentena porque me autorizaron desde Epidemiología y cuando me pidieron que me hisopara porque había dado un caso positivo de una persona que había viajado al Congreso me hisopé y dio positivo. Al darme positivo, todo para atrás", indicó.