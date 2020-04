“Hemos podido identificar horarios pico de llamadas por violencia”, sostuvieron desde El Polo de la Mujer

El aislamiento social y preventivo dispuesto por el Gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus provocó un importante incremento en las consultas y denuncias telefónicas por violencia familiar y de género en todo la provincia de Córdoba.

Desde que comenzó la cuarentena, la línea 0800 888 9898 del Polo de la Mujer recibe más de 300 llamadas diarias en promedio, las que son derivadas a un equipo compuesto por 100 profesionales del derecho, el trabajo social y la psicología, que responden las consultas, brindan asesoramiento y receptan denuncias.

La secretaria de lucha contra la violencia hacia la Mujer y Trata de Personas, María José Carignano, dialogó con El Periódico sobre cómo se está aplicando este nuevo sistema para detectar hechos de violencia familiar o de género en el contexto de cuarentena.

“El Polo de la Mujer se ha reestructurado ante esta situación que nos toca atravesar, todo el personal ha sido derivado hacia las áreas de asistencia, tenemos más de 100 profesionales del derecho, el trabajo social y la psicología en el 0800 que da cobertura a toda la provincia, en la toma denuncias o consultas de hechos de violencia familiar”, explicó Carignano.

Que a su vez remarcó que desde el Ministerio de la Mujer han realizado acuerdos con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia y el Ministerio Público Fiscal.

-¿De qué manera se está trabajando con los casos del interior provincial?

-En el caso de las denuncias si hay un hecho que está siendo inminente se da conocimiento al 101 de la Policía de forma inmediata, si es un delito se hace la puesta en conocimiento con las Unidades Judiciales que correspondan. Al ser hechos del interior se remiten a las fiscalías correspondientes del interior y se insta a la toma de medidas. Los Polos de la Mujer del interior están trabajando con guardias activas disminuidas pero siempre atentos ante cualquier circunstancia.

-El hecho de que las denuncias puedan ser telefónicas, ¿esto posibilitó que familiares o amigos de las víctimas se animen a llamar?

-Creo que sí, el 0800 ha servido mucho, tiene la modalidad que uno puede denunciar con reserva de identidad y también recibe denuncias anónimas. A raíz del confinamiento las personas pasan muchas más horas en su casa y tienen más consciencia de lo que ocurre a su alrededor. Para nosotros el hecho de que estemos sufriendo esta pandemia, pone a las mujeres en una doble situación de riesgo, no solo por lo que ocurre afuera sino por el simple hecho de estar en la casa, recordemos que más del 70 por ciento de los hechos de violencia contra la mujer ocurren en la vivienda y se ven agravados con la convivencia en el tiempo.

Entonces la situación de cuarentena es un factor de riesgo…

-Normalmente para nosotros, las épocas de vacaciones, las fiestas de fin de año y los feriados son momentos donde se incrementan la violencia hacia la mujer por esto de la mayor convivencia y si, claramente en este contexto de cuarentena donde la mujer debe permanecer en el hogar es un factor de riesgo para ellas, por eso la cantidad de intervenciones que estamos realizando.

¿Notan alguna diferencia entre los casos que registran de capital con respecto al interior?

-En el interior de la provincia cuesta más visibilizar las violencias, por ahí en los lugares más pequeños tienen patrones culturales en los que esa violencia no se visibiliza, por eso hay quizá lugares donde hay menos denuncias pero los casos son de mayor gravedad. Tiene que ver con que esos patrones están más arraigados y cuestan muchísimo que las partes tomen conciencia de que están siendo atravesadas por situaciones de violencia. En el interior ocurre que el contexto de violencia no se ve tan claro, entonces podés tener situaciones, más que todo tentativas, que no se las va a calificar como tentativa de femicidio sino como lesiones. Y en cuanto a la gravedad, lo que pasa es que los actores subestiman los hechos y hasta los minimizan.

-En estos días de cuarentena, donde parece que las horas no pasan más, ¿tienen registros de qué días u horarios en los que se registran más denuncias?

-Llevamos casi cuatro semanas de cuarentena y ha ido variando cómo nosotros hemos ido fortaleciendo el dispositivo. Si bien es poco el período de tiempo como para hacer un análisis y una estadística confiable, si notamos que hay horarios con picos y días como el domingo, donde ingresan más llamadas. Hemos podido identificar horarios pico en la semana como los que se dan entre las 9 y las 11 y por la tarde entre las 17 a las 22. Eso hemos detectado y hemos fortalecido la atención, pero todavía la muestra es demasiado pequeña como para encontrar una explicación a qué ocasiona el mayor número de llamadas.

-¿Qué hacer en caso de que las líneas estén saturadas?

- En estas semanas ha mutado muchísimo el sistema de atención, se han fortalecido los horarios, se puede usar el WhatsApp para hacer una denuncia y en ese caso se le devuelve la llamada. Todo este contexto también ha sido una prueba para el Polo de la Mujer y si bien hay días que superan las 350 llamadas, que superan muchísimo a lo normal, el nivel de asistencia viene siendo alto y la respuesta de la justicia está siendo el adecuado.

Números de contacto

Por consultas o denuncias de violencia familiar o de género: 0800 888 9898 o por WhatsApp al 351 8141400.