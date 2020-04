Por la cuarentena, quedó varada en Neuquén y pide ayuda para volver a San Francisco

"Desde que leí que no se va a levantar la cuarentena, tengo un nudo en el estómago", dijo Fabiana Avello. La mujer viajó el pasado 16 de marzo desde San Francisco a Senillosa, un pueblo ubicado a 30 kilómetros de Neuquén (a 1500 km de San Francisco), por el fallecimiento de su madre.

Sin embargo, unos días después se decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio argentino y desde aquel día la provincia de Neuquén cerró las rutas provinciales evitando así la circulación de colectivos.

Hace 23 días que Fabiana se encuentra varada y no puede volver a San Francisco. Desde aquel día, la mujer se encuentra desesperada buscando alternativas y una respuesta que desde ningún gobierno ha llegado.

"Mi Mamá falleció el lunes 16 a la madrugada. Me vine esa mañana y llegué acá el martes a la mañana. Todavía no estaba la cuarentena obligatoria, me iba a quedar dos días. Resulta que cuando llegué cerraron las rutas provinciales y después cerraron todo, quedé sin colectivos", contó Fabiana.

"Estuve unos días parando de una sobrina, y ahora estoy en la casa de un amigo. Pero ya no puedo más, necesito volverme a San Francisco", exclamó.

"No vine de paseo"

Fabiana contó que el Gobierno de Neuquén comenzó a repatriar a conprovincianos que habían quedado varados en otras provincias, intentó comunicarse con el Gobierno de Córdoba, pero aún no tuvo respuestas. "Pude comunicarme con gente de la Municipalidad, me explicaron que las provincias tienen un distrito, traté de ubicar la Casa de Neuquén, mandé un mail y todavía estoy esperando una respuesta, pero supuestamente el Gobierno de Córdoba no está implementando ese tipo de ayuda", indicó.

"Entiendo que no me van a mandar un colectivo para mí, pero tiene que haber gente en la misma situación, me tiene dar un respuesta para que pueda volver. Mandaron a buscar gente por todas partes del mundo y no a mí que soy de acá y que no vine de paseo, no vine de vacaciones. Murió mi mamá", explicó emocionada.

"En una radio del pueblo escuché que Neuquén repatriaba vecinos de la provincia que habían quedado varados en otros lugares, se me prendió una lucecita de esperanza, empecé a llamar, a contactarme con gente de la política y nada, nada de nada", contó angustiada.

Al mismo tiempo, Fabiana afirmó estar desesperada y hasta busca otras alternativas para regresar. "Empiezo a pensar en romper las reglas, volverme en algún camión, jugármela. No encuentro respuesta del Gobierno y no me puedo quedar con los brazos cruzados. Necesito hacer el duelo, necesito regresar a mi casa, trabajar, abrazar a mis hijas", exclamó.

Ayuda para sus hijas

La mujer explicó que sus hijas quedaron en San Francisco, si bien son mayores, tuvo que solicitar -desde Neuquén- ayuda a Acción Social en San Francisco. "En mi casa quedaron mis hijas de 18 años, además de mi hija de 20 años, que vive con mi nieta de 3 años. La primera semana pedí ayuda al municipio, hablé con Acción Social y le llevaron un bolsón de mercadería a mi hija más chica. La más grande trabaja, pero es jefe de familia así que están en su casa y se las arregla como puede, le ayuda la otra abuela de mi nieta", indicó.

"Ahora se me junta todo porque mi patrona me adelantó dos sueldos para venirme y yo iba a quedarme dos días nomás, así que estuve pidiendo dinero prestado para mi hija más chica. Hoy le escribí a una amiga para que le preste plata para cosas esenciales", explicó preocupada.

Fabiana continúa a la espera de una respuesta que busca desde hace 23 días y que hasta el día de hoy no tiene, necesita regresar a su casa para trabajar, reencontrarse con sus hijas y hacer el duelo de la pérdida de su madre.

Al mismo tiempo, busca alternativas. "Sólo quiero volver a casa", concluyó.