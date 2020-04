Jorge Frócil: "Vamos a apostar por un supernacional, pero en enero"

En pocos días se cumplirá un mes de iniciado el torneo Apertura de Baby Fútbol, fecha que dio comienzo a la temporada 2020 pero que no pudo continuar por el avance de la pandemia coronavirus. En ese marco, el presidente de la Liga Jorge Frócil contó que la competencia deberá modificarse y en el futuro redoblar la apuesta en el Nacional.

"El primer formato ya no se va a poder cumplir, posiblemente sea una fecha perdida la que se disputó. Se va cambiar el sistema, volver a empezar aunque tengo esperanzas. No hay muchas posibilidad de terminarlo antes de que se venga el frío, sabemos que el virus trabaja más con el frío entonces, me parece que no vamos a llegar", lamentó el directivo.

"Estamos esperando. Según lo que se dice, después del 13 se pueden llegar a habilitar algunas actividades pero el deporte seguro que no. Estamos sujetos a lo que diga el Gobierno, posiblemente en mayo podríamos estar jugando ", dijo Frócil.

Además, explicó que este cese de actividades afecta a la economía de los clubes, aunque la recaudación del Nacional pasado logró darle un respiro a los números de las instituciones. "Voy hablado con presidentes todos los días. Esto afecta en lo económico, más allá de no poder entrenar no tenés ingresos. Uno lo habla y trata de tranquilizarlos, tuvimos un buen nacional y el que se administró bien tiene para aguantar. Pero con la buena voluntad de los clubes y de la Mesa Directiva lo vamos superar, ni bien podamos largar con actividades se va a normalizar todo", explicó.

En diciembre no

Semanas atrás, Frócil había adelantado a este medio que se analizaba la realización del próximo Campeonato Nacional en el mes de diciembre para combatir a los "seleccionados" e invitar a clubes de peso que vengan a jugar con sus propios jugadores. Sin embargo, hoy esa posibilidad ya quedó trunca.

"Ya estaba complicado antes, ahora menos. Nosotros en febrero teníamos todo organizado con detalles para terminar en octubre y después te aparecen estas cosas imprevistas, nos desmoronó todo el trabajo realizado y la organización. Pero primero está la salud y después del fútbol", indicó.

Un supernacional

Por otro lado, Frócil adelantó que la Liga seguirá apostando en grande y el próximo nacional será más grande. "Vamos a apostar por un supernacional, porque vamos tener que hacer algo de mayor envergadura, si se puede, y a partir de ahi recuperar en lo económico para el próximo año", sostuvo.

"Si la situación lo amerita van a ser 50 o más equipos, vamos a intentarlo", aseguró.

"Los nacionales hacen que los clubes arranquen con un dinero los primeros meses del año, más que nunca hay que hacerlo. Eso sí, ya sabemos que va a ser en enero y apostando la mayor cantidad de equipos posibles. Eso hace tener más sedes y más ingresos, hay que buscarle la vuelta", precisó.

"Veníamos de un año complicado económicamente, empezamos con una expectativa mejor y pasó esto. Hay que seguir pensando en positivo", sostuvo Frócil.

Seguir conectados

Finalmente, Frócil destacó la presencia de los niños y de los clubes en redes sociales, cuestión que hace que la cuarentena sea "más llevadera". "Es lindo ver a los chicos en el facebook pidiendo que nos cuidemos, a pesar de la distancia seguimos en contacto de un au otra forma. Algunos suben videos y fotos entrenando en casa, el baby sigue vivo", puntualizó.