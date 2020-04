"Chinito" Acevedo fue ternado en los premios Firpo

La Unión de Periodistas de Boxeo de Argentina (UPERBOX) dio a conocer los ternados de la tradicional fiesta de los Premios Firpo 2019 que se llevará a cabo el 18 de mayo en la Capital Federal y que consagrará a los mejores boxeadores del país, según la UPERBOX.

La entrega de premios consagra a los ganadores de cada categoría y el Firpo de Oro, que distinguirá al considerado Mejor Boxeador del año. También se premiarán en la ocasión al Mejor Amateur, Mejor KO, Mejor Pelea y al Más ganador del Firpo de Oro de estos 25 años, y una distinción a su primer ganador.

En ese marco, Acevedo está nominado para dos premios: revelación boxística y mejor pelea del 2019 (vs Javier Clavero).

Cabe recordar que el púgil radicado en San Francisco tenía dos peleas programadas en este 2020, pero fueron suspendidas por el avance del coronavirus.

Acevedo es actual campeón Argentino y Sudamericano de la categoría ligero (61,235 kg), con un récord de 13 triunfos, 8 KO y 1 empate.

Las ternas seleccionadas que consagrarán al más destacado en cada una de ellas con el Firpo de Plata son las siguientes:

MEJOR PÚGIL EN EL CAMPO MUNDIAL (títulos mundiales):

Daniela Bermúdez – Brian Castaño – Yesica Bopp

MEJOR PÚGIL A NIVEL INTERNACIONAL:

Agustín Gauto – Fernando Martínez – Jeremías Ponce

MEJOR PÚGIL A NIVEL NACIONAL:

Agustín Gauto – Gustavo Lemos – Francisco Torres

MEJOR BOXEADORA:

Marcela Acuña – Evelyn Bermúdez – Cecilia Román

REVELACIÓN:

José Acevedo – Kevin Muñoz – Nazarena Romero

MEJOR AMATEUR:

Ramón Quiroga – Leonela Sánchez – Francisco Verón

MEJOR KO:

Agustín Gauto a Kenny Cano – Kevin Muñoz a Pablo Paz – Eric Sambrán a Cristian Méndez

MEJOR PELEA:

Mauro Blanc vs Miguel Maciel – José Acevedo vs Javier Clavero – Marcos Escudero vs Elio Trosch

DIRECTOR TÉCNICO DEL AÑO:

Fernando Albelo – Carlos Castaño – Hernán Gauto

HIDALGUÍA DEPORTIVA:

Fernando Battaglia – Sergio Carabajal – Vanesa Taborda