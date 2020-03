Alberto Fernández sobre los despidos en Techint: "Hermano, ¡esta vez colaborá!"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el despido de 1.450 empleados en la empresa Techint es "sin ninguna duda uno de los casos" que más lo conmovió, sostuvo que se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear que "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos".

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá!", aseveró el mandatario en una entrevista brindada esta mañana a la FM Radio Con Vos, en la que volvió a insistir en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad" y confió en que se pueda encontrar una solución para los trabajadores de Techint.

Por otra parte, Fernández aseguró que ante la pandemia del coronavirus "estamos llevando bien el problema", pero pidió que "nadie se duerma, que nadie se relaje" porque hay que seguir "ganando tiempo, quedándonos en casa".

Asimismo, sostuvo que le "preocupa muchísimo" que países como Brasil "no entiendan la gravedad del problema" que genera el coronavirus y que declaren la cuarentena tarde, como sucedió en Italia, España y Estados Unidos.

Economía

Sobre el ritmo económico, el Presidente aseguró hoy que la idea es ir recuperándolo "poco a poco", pero que, mientras tanto, está abocado a "buscar salidas para los que tienen un barcito, un restaurant, un kiosko", entre otros pequeños comerciantes.

En ese marco, mencionó los créditos a baja tasa y doce meses, que incluso podrían tener un período de gracia antes comenzar a pagarlo, como una de las medidas implementadas desde el Gobierno para ayudar a las pymes a hacer frente a la situación causada por la pandemia de coronavirus.

Durante la entrevista radial, se refirió a los jubilados e indicó que en la reunión que mantendrá este lunes con el Consejo Económico Social se tratará el tema del cobro de jubilaciones, que es "un problema por resolver", y adelantó que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos".

Sensación

Alberto Fernández contó sus sensaciones sobre la pandemia y expresó que no sabe si la palabra "miedo" es la que le cabe frente al avance del coronavirus, pero asumió que es una realidad que la situación lo "estremece" aunque no lo paraliza.

"Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo, en esos momentos es donde más racional me pongo, pero que me estremece, me estremece, que me toca, me toca, que me llega, me llega, pero no me paraliza", dijo el mandatario. (Télam)