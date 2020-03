"Parece que ahora vienen por La Hidráulica", dijo el presidente del club

Tras siete robos ininterrumpidos en el club de baby Infantil Xeneize, este martes alrededor de las tres de la madrugada ingresaron al club vecino: La Hidráulica. Rompieron candados y puertas, ingresaron a la utilería, pero desde Xeneize lograron advertir la situación y los ladrones huyeron.

"Después del séptimo robo a Xeneize lamentablemente nos tocó a nosotros. Pedimos solidaridad a la Policía, si nos pueden dar una mano en patrullar la zona ya que a nosotros todo nos cuesta el doble. A Xeneize lo vaciaron, no le dejaron casi nada y parece que ahora vienen por La Hidráulica", exclamó compungido Marcos Villanueva, presidente del club.

Villanueva contó que lo sucedido, hasta el momento, fueron daños materiales y creen que no llegaron a robar elementos porque desde el club Xeneize advirtieron la situación. "Entraron a la utilería y rompieron dos candados de los vestuarios, pero ahí no alcanzaron a entrar. En la utilería hay muchas cosas guardadas de hace mucho tiempo, por ahora no nos damos cuenta que es lo que falta, pero seguramente algo se llevaron, nos daremos cuenta cuando pase el tiempo y las busquemos", explicó.

"Fue bastante rápido, cuando escucharon ruido desde Xeneize nos dieron aviso, llegó la Policía y nosotros también, pero los ladrones ya no estaban más. Nos hicieron daño porque rompieron puertas, ahora están trabajando los herreros, bajo la lluvia, para dejar las cosas más seguras para esta noche", concluyó.

Es el octavo robo ocurrido en 12 días en el sector y en dos clubes colindantes: Infantil Xeneize y La Hidráulica. Los presidentes de ambas instituciones Raúl Guevara y Marcos Villanueva piden solidaridad y reclaman que la Policía, al menos, intensifique los patrullajes en la zona.

Hasta las hamburguesas

Entre los robos de los cuales el club fue blanco Infantil Xeneize, hubo dos que llamaron la atención porque los delincuentes se llevaron hasta los alimentos de la cantina. En el más reciente, los malvivientes rompieron el candado de una de las puertas de acceso al buffet y se llevaron chorizos, una bolsa de papas para fritar, packs de gaseosas, bebidas energizantes y una caramelera.

A fines de febrero, en tanto, la cantina del club infantil también había sido desvalijada. En aquella oportunidad los malvivientes sustrajeron un horno eléctrico, cinco kilos de chorizos, una caja de hamburguesas y varios packs de gaseosas y jugos.

La semana pasada se llevaron bancos y sillas. Además, en otro robo, rompieron las puertas de los baños y se llevaron los sanitarios. Como si fuera poco, el fin de semana volvieron a ingresar y se llevaron dos garrafas, una cortadora de césped tipo desmalezadora, una cafetera, mercadería que habían regalado los padres al club y dos cajones de cervezas.

"A nosotros nos pasaron el dato de quién era el que había entrado a robar, porque andaba vendiendo la mercadería del club, las sillas y demás, y quién se lo compraba.... Sentimos impotencia. Si uno hace justicia por mano propia, uno es el culpable porque actúa de esa forma, pero la Policía no hace nada, la Justicia no hace nada, sabiendo quiénes son", lamentó Guevara, tras el robo sufrido el pasado fin de semana.