El handball hace escuela en San Francisco

Inclusión y recreación Más allá de la competencia también hay otros grupos etarios que buscan la recreación. Ellos encontraron un lugar en el deporte para mejorar su salud, hacer amigos y compartir vivencias. “Yo me sumé en 2017 cuando no conocía el deporte, solo por educación física en el colegio. Antes no me gustaba y poco a poco me fue gustando más”, dijo Guadalupe Rojas (14). “Fui probando muchos deportes y en ninguno duraba ni me gustaba, este me llamaba la atención porque tenía más desgaste físico y me gustaba correr. Me quedé por el apoyo que tuve, te enseñan día a día, te tienen paciencia y no te presionan, los profes son muy divertidos y nos caen muy bien”, agregó. Por otro lado, Guadalupe también destacó el gran grupo de amigas que logró formar en el club. “Es un grupo lindo, tenemos casi todas la misma edad y nos llevamos bien, nos entendemos, charlamos. Para mí es como un pasatiempo para estar ocupada”, explicó. “Una satisfacción inmensa” Sonia Ferreyra (46) se incorporó al grupo de mamis porque sus hijos comenzaron a practicar el deporte. “Para mí es una satisfacción inmensa, por la edad que tengo y porque además tengo un sobrepeso importante. Es el momento en que uno se despeja y da lo mejor de sí”, expresó. “Esto está bueno, hace bien a la salud, estás bien vos físicamente y de la cabeza. Además es un grupo divino, nadie es mejor que nadie, somos todos iguales y tiramos para adelante. Venimos a despejarnos y a sentirnos bien, esa hora y media la aprovechamos a full”, señaló. Sonia siempre acompañó a sus hijos en el deporte, le gusta y para ella las reglas del handball fueron fáciles de aprender viendo jugar a sus hijos. “Fuimos a ver a las chicas jugar a todos lados, me encantaba, por eso me fue fácil aprender”, concluyó.