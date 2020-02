“Enseguida me sentí identificada con el caso de Fernando”, dijo la mamá de Cristian Robledo

Alrededor de 50 vecinos se congregaron este martes por la tarde en la Plaza Cívica para acompañar a los familiares y amigos de Cristian Robledo, los cuales realizaron una concentración en solidaridad con el caso de Fernando Báez Sosa, el joven muerto en Villa Gesell a manos de una patota de rugbiers, y para que no se olvide la causa del sanfrancisqueño, fallecido en un hecho similar, con la diferencia que fue en un partido de fútbol amateur.

En ese marco, Rosa Gallegos, mamá de Cristián brindó una rueda de prensa manifestando: “He querido solidarizarme con los papás de Fernando porque sé de qué se trata. Por mi parte al cumplirse 10 meses del asesinato de Cristian, no quiero que se olviden de mi hijo”.

Gallegos resaltó el accionar de la fiscalía local a cargo de Bernardo Alberione y de su abogado Carlos Nayi. “Lo de Cristian estaría esclarecido se espera que el expediente se eleve a juicio. Por lo Fernando pido justicia, me da impotencia como mamá, espero que los responsables no se escuden en nada y que aparezcan todos los involucrado”.







“Accidente”

Consultada sobre las similitudes en las muertes de su hijo y de Fernando, la mujer aseguró: “Enseguida me sentí identificada, porque apenas me fueron a avisar lo que le pasó a Cristian ese sábado a la noche, me dijeron que había tenido un accidente y qué casualidad ahora cuando escucho a la madre-de Fernando- contar cómo se enteró, fue de la misma manera, que Fernando había tenido un accidente. Esas coincidencias me movilizaron muchísimo y me dieron escalofríos”.

Para Gallegos también otra de las coincidencias fue que ambos jóvenes habían ido a divertirse, Cristian a jugar al fútbol y Fernando, a bailar.

Por último, reconoció no saber cómo reaccionará cuando vea a los presuntos asesinos de su hijo, “no los perdono, que los perdone Dios si es que se merecen un perdón pero tampoco tengo odio hacia ellos”, finalizó.

La mujer se fundió en distintos abrazos con familiares y amigos de Cristian y todos los presentes gritaron pidiendo justicia por los dos casos.







Cristian Robledo fue atacado el 13 de abril de 2019, durante un partido de fútbol en barrio La Milka, cuando simpatizantes y jugadores del equipo contrario lo golpearon y patearon en el piso ocasionándole politraumatismos. El joven había sido trasladado al Hospital Iturraspe donde permaneció unos días en coma hasta que murió.

Por el homicidio Robledo se encuentran detenidos Alejandro Cortes (23), Facundo León (19) y Maximiliano Manzanelli (30), además en el Complejo Esperanza de Córdoba están alojados dos jóvenes que al momento de ocurrir el hecho tenían 17 años, todos se encuentran imputados por “homicidio agravado por haber ocurrido durante un espectáculo deportivo”.