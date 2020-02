Activó dos veces el botón antipánico porque su ex no dejaba de molestarla

El hombre de 35 años terminó detenido. Tenía una llave del edificio pero no del departamento de la joven e insistía con ingresar.

Un hombre de 35 años terminó detenido este lunes luego de que su ex pareja activara dos veces el botón antipánico, cuando aquel se encontraba en la puerta del departamento de la mujer con intenciones de ingresar y agredirla, según información a la que accedió El Periódico.

El hecho tuvo lugar en un edificio de Dante Alighieri al 2000 donde una joven de 26 años activó su aparato ya que su ex pareja se encontraba afuera de su departamento pateándole la puerta y exigiendo que le abra.

Inmediatamente llegó un patrullero al lugar pero el hombre ya había escapado. Sin embargo, la mujer informó al personal que su ex pareja tenía una llave del edificio pero no del departamento. Los agentes realizaron un patrullaje por las inmediaciones pero no pudieron detectarlo.

Volvió

Una hora más tarde reapareció en sujeto en el lugar y la joven, temerosa, volvió a activar el botón de salva. Nuevamente su ex se encontraba golpeando descontrolado la puerta de su departamento.

Rápidamente un móvil llegó al lugar y esta vez sí pudieron dar con el agresor fuera del domicilio, por lo que fue detenido y trasladado a sede policial.