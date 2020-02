Se unieron los árbitros de San Francisco y crearon ARAC

El 2020 comenzó de la mejor manera para el arbitraje de San Francisco y la región. Después de muchos años de divisiones y diferencias, se reunieron los referentes de varias asociaciones de árbitros y armaron una mesa de diálogo para lograr una propuesta superadora.

Así fue como nació la A.R.A.C. (Asociación Regional de Árbitros Colegiados), una unión histórica para el arbitraje de San Francisco y la región.

Después de muchos años el fútbol regional contará con una agrupación que tiene a más de 60 árbitros, entre ellos, un árbitro contratado por AFA, árbitros nacionales, árbitros que están realizando el curso nacional y un amplio plantel con colegiados de primera, reserva, asistentes y aspirantes.

"No queremos confrontar, no queremos imponer, no queremos malas experiencias; queremos que estén un ambiente agradable con pares que se respeten y se valoren en las diferencias, que la importancia de un grupo sea mas que la de una persona, queremos que inviertan su tiempo en algo que los hará crecer, y que con el paso del tiempo con su dedicación y compromiso logren todos sus objetivos", señalaron desde la institución.

Además, agregaron: "Creemos en una idea de trabajo basada en el diálogo y el respeto, por eso nos unimos, para dejar una marca en la historia del arbitraje regional".