Caso Tobías Stayolo: las cámaras complican la situación del presunto asesino

Este 5 de febrero se cumplen dos meses del asesinato del menor de 16 años ultimado de un balazo en la vereda de la escuela Roca. El autor permanece detenido en el Complejo Esperanza de Córdoba. Pese a que no se halló el arma homicida, las imágenes del sector lo sitúan en el momento del crimen.

Este miércoles 5 de febrero se cumplen dos meses del asesinato de Tobías Stayolo (16), el menor que ultimado de un disparo en la esquina de Florencio Sánchez y bulevar Sáenz Peña, en barrio Sarmiento, en un hecho que conmocionó a la ciudad a finales de diciembre de 2019.

Por el hecho hay un menor, identificado con las iniciales L.T., detenido e imputado como presunto autor del disparo que terminó con la vida de Tobías.

En diálogo con El Periódico el juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal, Andrés Peretti, informó que la investigación se encuentra “bastante avanzada” y que a finales de diciembre se le tomó declaración indagatoria al menor imputado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y alevosía, aunque éste se negó a declarar y a realizar aportes a la causa.

“Se continuó con toda la recolección de pruebas-dijo el magistrado-, hemos tenido la recolección de las imágenes de todas las cámaras de seguridad de la zona, además de, por supuesto, de todas los testimonios, que fueron más de 20”.

Identificado en las cámaras

Pese a que no se pudo hallar el arma homicida-un revólver calibre 22-, fuentes de la investigación confirmaron que las imágenes captadas por las cámaras complican al único imputado.

En este sentido, Peretti admitió: “El arma no se ha encontrado pero es solamente un elemento que ayuda a confirmar. Se sabe que la bala es un calibre 22, una bala chica, que al momento que impactar en la parte posterior del cráneo de la víctima termina casi desintegrándose, con lo cual tenemos netamente esquirlas, pero por más que no encontremos el arma, que es un elemento de prueba importante, no es determinante para la acusación”.

El crimen

A Stayolo, que había cumplido 16 años apenas un días antes de su crimen, le dispararon alrededor de las 19.20 del 5 de diciembre de 2019 en la esquina de Florencio Sánchez y bulevar Sáenz Peña, en barrio Sarmiento.

El agresor efectuó al menos cinco disparos, uno de ellos le dio en la parte posterior del cráneo y le provocó la muerte en la vereda de la escuela Presidente “Julio A. Roca” sobre Florencio Sánchez.

Según se conoció, una enfermera intentó reanimar al adolescente, que en ese momento se encontraba con signos vitales. Las maniobras duraron al menos 15 minutos. Luego arribó personal de la empresa Cruz Verde que siguió con los trabajos, con ayuda del personal policial, pero lamentablemente el menor murió en el lugar.