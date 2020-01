50 mil firmas para que el femicida de Carolina Aló no salga de prisión

El padre de Carolina Aló, la joven asesinada de 113 puñaladas en la localidad bonaerense de Tigre en 1996 por Fabián Tablado, quien recuperará su libertad el próximo 28 de febrero próximo tras pasar casi 24 años en prisión, recibió casi 50 mil firmas de apoyo a una petición que realizó en el sitio Change.org para que el femicida siga preso.

"Haré todo lo que pueda hacer para evitar que este femicida salga en libertad", dijo a Télam Edgardo Aló en referencia a Tablado, quien saldrá del pabellón evangelista de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense en apenas 35 días.

La derogada Ley del "2x1" y los estudios que cursó en prisión son las razones por las que Tablado, quien tiene una condena a 26 años y seis meses que debía culminar a fines de 2022, podrá tener agotada la pena el próximo 28 de febrero.

Por este motivo, hace poco más de una semana Aló creó una petición en el sitio Change.org (https://www.change.org/p/que-el-asesino-femicida-de-mi-hija-fabián-tablado-siga-preso) titulada "Que el asesino femicida de mi hija Fabián Tablado siga preso!!", dirigida al juez de ejecución penal 1 de San Isidro y al Departamento Judicial de ese distrito.

Consultado acerca de las posibilidades reales para evitar que el femicida recupere la libertad, el padre de Carolina aseguró a Télam que "las expectativas siempre están, hasta que no haya un fallo definitivo", y que eso le permite la "posibilidad" de realizar ese tipo de acciones.

"Tengo entendido por el juez (Alejandro) David que yo voy a ser el primero en enterarme cual va a ser la decisión (sobre la liberación de Tablado), que todavía no está porque no ha terminado la feria, así que vamos a apelar a todo lo que tengamos a mano. Es preferible pelearla ahora y no después estar penando por otra muerte", dijo Aló.