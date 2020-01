Secuestran a un jugador de Lanús y lo liberan tras pagar un rescate

El jugador de Lanús, Lautaro Valenti, vivió una madrugada de terror: fue secuestrado en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, donde fue liberado unas horas después tras el pago de un supuesto rescate. Su representante habría aportado el dinero.

El jugador había sido titular ante Aldosivi de Mar del Plata y tras el regreso, se encontraba comiendo en una pizzería. Ya se encuentra en su casa.

La denuncia fue radicada la comisaría 1° de Avellaneda. El defensor de 21 años, que no fue cedido para jugar el Preolímpico Sub 23 con la Selección, no habría sufrido lesiones.