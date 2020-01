Una comparsa de “película” sale de La Milka a la provincia

Pablo Albarracín sostiene un hilo, corta y hace pliegues. Su máquina de coser Singer trabaja a pleno y a contrarreloj. A su lado, una mesa grande reúne a gran parte de la comparsa que creó hace ya ocho años: Sueños de Luna.

La escena transcurre en un galpón del ferrocarril Belgrano, en barrio La Milka, donde se dan las puntadas finales previo al primer show de este verano, este sábado en Villa Nueva. El artista plástico Lucas Abrate (Purpulem), que se sumó a la fiesta del carnaval, pinta cerca del portón de ingreso unos cisnes de tres metros de altura aproximadamente, que serán parte de las seis carrozas que recorrerán las calles. Sí, seis, un récord en este 2020 para la agrupación local.

La comparsa no es solo color y baile, sino que viene agarrada de cuestiones más serias. Lo social es un punto importante, tanto como lo cultural y artístico, y así lo hace saber Albarracín: “Nacimos en 2012 con el propósito de hacer un espacio artístico cultural, pero también para brindarle contención a los chicos. Acá las chicas aprenden a coser y a bordar con las máquinas. Los varones trabajan con el profesor Claudio Lucarelli en lo que es la percusión. Todo es para brindar un gran espectáculo”, asegura a El Periódico.

En la misma sintonía opina Florencia Dundo, quien a sus 18 años es la reina de la comparsa: “Acá salimos de los líos habituales. Yo me sumé en 2017 por medio de una amiga. No sabía bailar y acá aprendí. Es como una familia, yo me siento muy bien viniendo”.

La comparsa Sueños de Luna está abierta a todos y en toda época del año. No hay límite de edad para participar.

Ana María Peralta se muestra hiperactiva. No hay música que suene, pero ella parece imaginarla. Es la Miss Mami de Sueños de Luna, elegida entre las mujeres de más de 44 años que componen la comparsa. También resalta el ámbito familiar que se genera allí dentro: “Yo traía a mi hija que baila en la comparsa. Pablo en una oportunidad me preguntó si quería bailar y me decidí un día y arranqué. Lo considero a este espacio una segunda familia…me hace sentir bien, me ayuda mucho venir”, cuenta mientras practica un pase de baile: “Yo bailo y bailo”, agrega, despertando las risas de todos en el galpón.

En total la integran 65 personas divididas en batucada y cuerpo de baile más siete asistentes.

Diseño propio, temática de película

Sueños de Luna presentará por primera vez seis carrozas y un vestuario realizado por ellos mismos: “Este año tomamos la decisión de hacer diseño y vestuario nosotros, fue un trabajo intenso. Nos capacitamos porque los monstruos tienen tendencia gigante”, precisa Albarracín, quien agrega que cuentan con la supervisión de Ramiro Calatayud, de la comparsa O´Bahía de Gualeguaychú.

La temática de este año se denomina “Sueños de Lunas de película”, con filmes conocidos como “Tres metros sobre el cielo”, “El diablo viste a la moda”, “Hechiceras de luna”, “Legalmente rubias”, “El cisne negro” y “La plegaria de Bobby”.

Para semejante escenografía se llevan invertidos más de 750 mil pesos, dinero que se va juntando durante todo el año mediante distintas actividades, ventas y eventos.

Inclusiva

Albarracín sostiene que su comparsa está abierta a todos y que no hay límite de edad para integrarla. El que lo desee puede sumarse todavía hoy.







“Este año tuvimos la idea de sumar a las mamis, de más de 44 años en adelante. Es algo muy lindo, las mamis ayudan a coser, bordar y queríamos brindarles esta oportunidad. Nosotros estamos en constante crecimiento”, argumenta, y resalta la participación del artista plástico Lucas Abrate y del diseñador y coreógrafo Martín Paz.

Más afuera que en casa

Marcelo Marchi es el locutor del grupo y también colabora en el armado de la agenda de presentaciones. Según explica, este sábado Sueños de Luna abre la temporada 2020 en Villa Nueva donde intentará reafirmar el título de mejor comparsa, el que obtuvo hace un año. Además tiene fechas ya pautadas para las localidades de San Agustín, Santa Rosa de Calamuchita, entre otras.

¿Y San Francisco? La fecha para el tradicional “Megacarnaval de la familia” en barrio La Milka está pensada para fines de febrero e inicios de marzo: “La gente de San Francisco nos acompaña, sabe que hacemos todo a pulmón y por eso nos ayuda. En la historia de San Francisco nunca se vieron tantas carrozas y familias enteras participando y eso es gratificante”, reflexiona Albarracín.

Punto de vista

La fiesta en San Francisco

Una gran producción vuelve a proponer la comparsa Sueños de Luna para este 2020. Y por lo visto, nuevamente aprovechará esta manifestación artística y cultural, que conlleva un laburo social muy importante, el público de otras localidades.

Claro que existe una fecha pautada para nuestra ciudad, sin embargo no todos disfrutan de esta magia que propone el carnaval, que debería tener también su espacio en el Centro Cívico de la ciudad junto a otras comparsas y murgas locales que hacen un trabajo similar. En definitiva, se trata de volver a los viejos tiempos. Producciones de calidad tenemos y no hay que desaprovecharlas.