9 de Freyre y 9 de Morteros se preparan para el Torneo Regional Amateur

9 de Julio de Freyre y 9 de Julio de Morteros continúan de pretemporada pensando en el debut en el Torneo Regional Federal Amateur que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A. Ambas instituciones son las únicas representantes de la Liga Regional de San Francisco en la competencia y compartirán zona junto a Racing de Córdoba y Las Palmas.

El "patrio" es conducido por Daniel Gaido y tiene entre sus filas a los sanfrancisqueños Emiliano Pérez (ex Sportivo Belgrano), Hernán Díaz (ex Antártida Argentina) y Matías Aimar (ex Proyecto Crecer).

Ya disputó dos amistosos. En la localidad de San Jorge, enfrentó a la 5ª división y a la reserva de River Plate donde en el encuentro principal terminaron igualados 2 a 2 con un gol de Hernán Díaz, mientras que en el remanente fue 0 a 0.

Además, el pasado fin de semana visitaron a 9 de Julio de Rafaela donde fue victoria por 2 a 1 del equipo de Freyre con goles de los sanfrancisqueños Emiliano Pérez y Hernán Díaz. En el encuentro de remanentes ganó el "león" rafaelino por 2 a 0.

Este miércoles volverán a visitar la ciudad de Rafaela, pero para enfrentar a Ben Hur en un nuevo compromiso preparativo.

Incorporaciones. Además de los jugadores sanfrancisqueñós, al "patrio" también se sumaron Adelquis Ruffini, Néstor Montiel, Iván Peralta, Nicolás Gaido, Ezequiel Carballo, Carlos Rojas y Jonathan Acosta.

9 de Julio de Morteros se prepara y quiere ser protagonista.



Se prepara el campeón

El flamante campeón de la temporada 2019 de la Liga Regional de Fútbol también se pone a punto para el inicio de la competencia. El conjunto dirigido por Mariano Cambursano posee un plantel compuesto -en su mayoría- por jóvenes surgidos del club y menores de 23 años.

Días atrás logró asegurar la continuidad del experimentado Cristian Villagra y las incorporaciones de Iván Lardito (23), arquero ex Atlético Rafaela, Germán Cervera (22) delantero ex Instituto de Córdoba, Santiago Utrera (17) proviene de Centro Social de Brinkmann y Eber Soto (31), volante que llegó de Lambert de Monte Maíz. También esperan concretar el retorno del defensor central Nicolás Del Grecco (26).

Bajas. Emanuel Ferreyra, Gustavo Aguirre, Néstor Montiel, Juan Arpino, Nicolás Gaido, Walter Wasinger y Ezequiel Carballo.

En cuanto a los amistosos, 9 de Morteros visitó a Atlético San Jorge donde jugaron tres tiempos de 30 minutos y el resultado fue 2-0 en favor del local. Además, recibió la visita de Ben Hur de Rafaela donde igualaron 1 a 1 con gol de Rafael Marsengo para el "celeste".

En los próximos días volverá a concretar un nuevo amistoso ante Libertad de Sunchales o Ben Hur.