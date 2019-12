Platini y Grospietro se consagraron campeones en torneo provincial de ajedrez

Deportes 24 de diciembre de 2019

Grospietro se consagró por segundo año consecutivo campeón en la categoría sub 16. En tanto Platini fue campeón en la categoría sub 12. Otros meritorias participaciones fueron las de Santiago Salazar (sub 10) y Facundo Finetti (sub 14).