Mutual Altos de Chipión: suspendieron indagatoria a Lucas Priotti porque se equivocaron de detenido

El Servicio Penitenciario protagonizó un verdadero blooper en el caso de la estafa de la Mutual de Altos de Chipión.

Este miércoles, el imputado Lucas Priotti tenía que ampliar su declaración ante el fiscal Bernardo Alberione en San Francisco y para ello el Servicio Penitenciario debía trasladar el detenido desde el penal de Bouwer.

Sin embargo,la ampliación de la declaración fue suspendida porque el Servicio "se equivoco de detenido".

El abogado defensor del gerente de la Mutual, Alejandro Figueroa Alcorta, expresó a los medios: "fue una desinteligencia del servicio penitenciario. Nos dicen que se habían confundido y habían llevado a otra persona o no llevaron a Lucas. No quedó claro. Pero lo cierto es que no estaba".

El fiscal pospuso la declaración para el próximo lunes. Después, deberá resolver la situación procesal de Priotti.

"Fue un viaje totalmente al vicio", concluyó Figueroa Alcorta.

Fuente: Cba24n