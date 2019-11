Violencia: jugadores de Deportivo Sebastián afrontarán el Nacional de Baby sin la presencia de sus padres

Los conflictos en el Baby Fútbol parecen no tener fin. A lo largo de estos últimos años fueron varios los casos de padres que les gritan e insultan a dirigentes, técnicos y hasta sus propios hijos. Los clubes debieron tomar ciertas medidas, la Liga de Baby Fútbol tomó intervención más de una vez a través de sanciones.

Esta vez, desde un club surgió una sanción muy dura. Se trata de Deportivo Sebastián, que hace una semana vivió un nuevo episodio de violencia en sus instalaciones, cuando el familiar de un jugador agredió al director técnico de la primera categoría. Ante lo sucedido debieron suspender la fiesta que tenían organizada para esa noche, donde se despedía tras tantos años a sus jugadores.

Desde el club anunciaron que cuando se realice el Nacional de Baby Fútbol el próximo enero, los padres de los jugadores no podrán asistir a las canchas a ver a sus hijos. Para ello se firmó un acta de compromiso. En el caso de incumplirse, avisaron desde la entidad, sacarán al equipo sin importar la instancia en la que se encuentre participando.







Un antes y un después

El presidente de Sebastián, Rubén Pavón explicó en conferencia de prensa que la agresión del fin de semana pasado fue “un antes y un después en la historia del club”, a modo de fundamento de la decisión que tomaron, la que consideraron como una “medida difícil”.

“Fue en conjunto la decisión, una petición de cuerpo técnico que fue aceptada por la comisión directiva”, contó.

“Los chicos van a jugar, pero se decidió mediante acta firmada por padres que ellos no van a asistir a la cancha. Me dicen que el responsable es uno solo, pero al evaluar este año se hizo un conjunto de la actitud de la gente de la categoría y se llegó a la conclusión de tomar esta medida. Ya está hablado con la Liga, la semana próxima nos juntaremos para seguir avanzando”, aclaró el dirigente, quien agregó que tienen el compromiso de los padres de no asistir y además vamos a entregar la lista a la Policía”.

Agresor denunciado

Sobre el agresor, desde el club dijeron que no pidió disculpas. Según trascendió es hermano de uno de los jugadores: “Sabemos que el padre de familia ha pedido disculpas por intermedio de la secretaria, pero la persona que provocó el incidente no. Tuvimos reunión con los padres de la categoría y en representación de esa familia vino la mamá", dijo el coordinador general del club, Luis Pinto, quien luego aportó: “Nos duele en el alma decirlo, el agresor fue jugador del club. Se crió en Deportivo Sebastián. Pero uno no puede medir y controlar sus reacciones. No sabemos qué pasó".

Cabe recordar que el club hizo la denuncia policial sobre lo sucedido y que la Liga no sancionará a la entidad deportiva: "La liga ya trató este tema, no vamos a tener sanción como club porque fue un problema interno y no se involucró a ningún tercero. Desde la liga piden que los clubes empecemos a tomar estas decisiones con los violentos, se tienen que terminar estas situaciones. El fútbol es de los chicos y los grandes se tendrán que amoldar".

Por último, Pinto informó que la primera categoría del club abarca el 70 por ciento de los conflictos en el año y que ya sufrieron una suspensión en el año.

Por último, desde la comisión aseguraron que se van a hacer cargo de alojar a los chicos de afuera cuando se desarrolle el Nacional.