Interna en Cambiemos: "No me amenace", pidió la diputada Austin a Carrió

Por falta de cuórum en la Cámara de Diputados, el interbloque de Cambiemos fracasó hoy en su intento de dar media sanción al proyecto de ley conocido como "ficha limpia", que impide a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a postularse como candidatos a cargos públicos. Y en ese debate, hubo un tenso cruce protagonizado por la diputada Elisa Carrió y su compañera Brenda Austin, del radicalismo.

El Frente para la Victoria y los bloques aliados al presidente electo Alberto Fernández, como los diputados de izquierda, no bajaron al recinto.

Todo comenzó cuando Carrió hizo uso de la palabras y se puso a recordar experiencias personales sobre cómo había enfrentado casos de corrupción. Pero levantó la temperatura cuando, en referencia al radicalismo, les recordó lo del caso de las coimas del Senado. "Que existieron", remarcó.

Cuando le tocó el turno a Austin, la cordobesa se refirió directamente a lo que había dicho Carrió. "No nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y las historias de vida, volvamos al foco de esta sesión", expresó.

A los pocos minutos, Carrió se levantó de su banca y se dirigió a la salida. En el camino, pasó al lado de Austin. Y con su dedo cerca de su hombro varias veces le recriminó sus palabras. Si bien no se escucha en el video lo que le dice, según señaló La Voz del Interior el cruce fue el siguiente:

Carrió: "Las anécdotas también importan", le espetó mientras señalaba a Austin con su dedo.

Austin: "No me amenace diputada, no me amenace"

Carrió: "No te amenazo, solo te digo que no te olvides", dijo mientras seguía caminando.

Austin: "No me amenace... no, no me amenace", volvió a decir la cordobesa.

Tensión y quiebre

La ruptura de Cambiemos en Córdoba y la tensión a nivel nacional en el espacio recrudeció con la derogación del Protocolo de aborto no punible, que había sido apoyado por los diputados y diputadas de la UCR. La anulación de los cambios que había aprobado la Secretaría de Salud fue ordenada por el presidente Mauricio Macri.

Desde la UCR apoyaron al secretario Adolfo Rubinstein: "No ha hecho más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación nacional vigente", resumieron.