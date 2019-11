San Isidro se prepara para devolverle gentilezas a Ameghino

San Isidro recibirá el próximo miércoles, a partir de las 21.30, a Ameghino de Villa María en un duelo de dos equipos que pugnan por los primeros lugares de la Conferencia Noroeste. El equipo de Sebastián Torre viene de enfrentarlo en su casa donde cayó por 83 a 78.

Ahora, los Halcones Rojos tienen dos compromisos como local para volver a meterse en la conversación. Para luchar por el primer lugar en esta fase y lograr la clasificación al Super 4, será determinante ganar en calle Corrientes y buscar la victoria luego en dos compromisos complicados fuera de casa.

Lo que le queda en esta etapa:

20/11: San Isidro vs Ameghino

24/11: San Isidro vs Rivadavia

29/11: Salta Basket vs San Isidro

1/12: Independiente (SdE) vs San Isidro

5/12: San Isidro vs Tiro Federal

Así está la tabla:







Se ponen a la venta las anticipadas

Se podrán adquirir sus entradas anticipadas este martes de 8:30 a 11:30 y de 16 a 19 en 1° de Mayo 508. Las plateas tendrán un valor de $250 y las populares $150. También se pueden adquirir en la sede del club (Corrientes 362).