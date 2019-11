En la tabla, Sportivo sigue mirando la cima desde lejos

Sin dudas que el empate de este domingo de Sportivo Belgrano ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo dejó un sabor amargo. Porque la Verde tenía los tres puntos en el bolsillo, tres puntos que necesitaba para salir del fondo, renovar energías y reponerse de los tropiezos; pero otra vez se le escapó el triunfo en el final.

Con el diario del lunes, ya con seis partidos de la fecha disputados, ese empate duele el doble porque si Sportivo ganaba, se despegaba del fondo. En la previa a un encuentro complicado en Salta y ante Central Norte.

El equipo de barrio Alberione sigue en la 11° posición, a tres puntos del décimo y a dos de la zona de descenso. Si bien falta mucho para especular con la zona de permanencia, los que luchan arriba siguen sumando y otros se siguen escapando.

Resultados de la 11° fecha:

Zona Norte

SAB | Crucero del Norte 2-2 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Gustavo Benítez

DOM | Def. de Pronunciamiento 1-1 Atl. Güemes

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | Sp. Belgrano 1-1 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Guillermo González

DOM | Douglas Haig 1-1 Sp. Las Parejas

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | Unión (Sunchales) 1-2 Ctral. Norte

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | Boca Unidos 1-1 San Martín (Formosa)

Árbitro: César Ceballo

LUN | 21.30 hs Chaco For Ever vs Sarmiento

Árbitro: Carlos Córdoba

LIBRE: Gimnasia (ER)

Zona Sur

SAB | Juv. Unida (San Luis) 1-1 Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Sergio Testa

DOM | Sol de Mayo 2-0 Estudiantes (San Luis)

Árbitro: Luciano Julio

DOM| Circ. Deportivo 0-0 Cipolletti

Árbitro: Cristian Rubiano

DOM | Sansinena 1-0 Dep. Madryn

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

DOM | Huracán (Las Heras) 3-1 Olimpo

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | Camioneros 0-1 Dep. Maipú

Árbitro: Bruno Bocca

DOM | Sp. Desamparados 0-2 Sp. Peñarol

Árbitro: Federico Gaymas Tornero

LIBRE: Villa Mitre

TABLAS DE POSICIONES

Zona Norte

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Boca Unidos 18 10 5 3 2 15 16 -1 2 Sarmiento (R) 16 9 4 4 1 12 5 +7 3 Central Norte (S) 16 10 4 4 2 16 11 +5 4 Guemes (SdE) 16 10 4 4 2 11 10 +1 5 Chaco For Ever 15 9 4 3 2 14 8 +6 6 Sp. Las Parejas 15 10 3 6 1 9 4 +5 7 Douglas Haig 15 10 4 3 3 8 11 -3 8 Defensores (P) 14 11 3 5 3 11 12 -1 9 Union (S) 13 10 3 4 3 12 9 +3 10 Crucero (M) 13 10 3 4 3 7 8 -1 11 Sp. Belgrano (SF) 10 10 2 4 4 12 14 -2 12 Defensores (VR) 10 11 2 4 5 7 9 -2 13 San Martin (F) 9 10 2 3 5 10 16 -6 14 Juv. Unida (G) 8 10 1 5 4 8 11 -3 15 Gimnasia (CdU) 8 10 2 2 6 8 16 -8

Zona Sur

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Maipu 23 11 7 2 2 14 8 +6 2 Huracan (LH) 23 11 7 2 2 11 6 +5 3 Cipolletti 15 11 3 6 2 13 12 +1 4 Estudiantes (SL) 15 10 4 3 3 11 10 +1 5 Ferro (GP) 14 10 3 5 2 6 5 +1 6 Sansinena (GC) 14 11 4 2 5 8 9 -1 7 Sp. Peñarol (SJ) 13 10 3 4 3 12 8 +4 8 Villa Mitre (BB) 13 9 3 4 2 6 4 +2 9 Dep. Madryn 12 9 3 3 3 7 3 +4 10 Camioneros 12 10 2 6 2 6 6 0 11 Sol de Mayo (V) 11 10 3 2 5 13 16 -3 12 Olimpo 9 10 2 3 5 7 11 -4 13 Juv. Unida (SL) 9 10 1 6 3 6 12 -6 14 Desamparados 8 10 1 5 4 4 9 -5 15 Circulo Dep. (O) 7 10 0 7 3 6 11 -5

-

- Los 6 primeros de cada zona clasifican al Hexagonal por el ascenso. - El ultimo de cada zona desciende al Regional Federal. -