Tomás Rossi: "Este año estamos más maduros"

El próximo domingo Sportivo Belgrano visita a 9 de Julio de Morteros por el partido de ida de la final de Liga Regional de Primera A. Para el equipo de la "verde" será la segunda final consecutiva ya que también había llegado a esta instancia en 2018 donde cayeron con Sociedad Sportiva Devoto.

Casi con el mismo plantel, pero con otra madurez, los "pibes" de la "verde" buscarán al tan ansiado título que comenzará dirimirse este fin de semana. Y en ese marco, el defensor central Tomás Rossi contó que el equipo espera con ansias la finalísima y se encuantra mentalizado en el objetivo.

"Estoy contento en lo personal, el grupo está muy contento de estar nuevamente en la final. Son dos años consecutivos con la misma base, cambiaron dos o tres jugadores, pero subieron dos o tres pibes y es la misma base. Nos preparamos mucho para el partido del domingo y para traer un buen resultado de Morteros para definir la serie en casa", indicó el jugador.

¿Cómo evolucionó el juego del equipo a lo largo del torneo?

A principio de año jugamos 4-4-2, capaz que con un equipo mas directo por las bandas. En el Decagonal, con la vuelta de Alan Bert, fuimos un equipo que tenía un poco mas la pelota, buscando situaciones por afuera pero no tanto de contra sino con la pelota, tratamos de ser protagonistas en cada partido y en cada cancha que jugamos. Eso fue lo que nos depositó en esta instancia.

¿Qué tuvo aquel equipo del 2018 y que tiene este equipo que llegó a la final nuevamente?

Es un equipo muy similar, un equipo joven, que en los dos años tuvo el mismo promedio de edad, pero este año está más maduro de cabeza. Uno sabe los objetivos, individuales y grupales que tiene, y el año pasado, al ser la primera final para muchos cometimos errores que no hay que cometer ante jugadores de experiencia del otro equipo y lo pagamos caro. Este año estamos mas maduros para hacer las cosas mejor y hacer dos partidos interesantes para quedarnos con la copa en casa.

Rossi (izq) realizó la pretemporada junto al plantel del Federal A y otros jugadores de liga.

En el plano personal, entrenás con el equipo del Federal A, te tocó convertir y tenés un gran presente...

En lo personal me siento muy bien y contento con mi nivel, entrenar con el plantel del Federal y poder estar en los amistosos te da otro roce. Me tocó convertir en dos partidos y estoy muy contento de poder aportar al equipo. Uno trabaja día a día para poder estar disposición y si no se puede, seguir sumando roce en la liga dar lo mejor para ganar ritmo.

Jugabas de volante central y pasaste a ser defensor... ¿Cómo te sentís en esa posición?

Sí, en inferiores en Proyecto Crecer jugaba de cinco pero por un situación particular el entrenador me preguntó si quería jugar de central porque no encontraba la posición. Jugué, me animé y me sentí cómodo. A partir de ahí seguí jugando de central y me siento muy bien. Me adapté muy bien a la posición.

¿Cómo es este grupo de Sportivo Belgrano?

Es un grupo humilde y con ganas de trabajar, que entrena día a día para mejor tanto en lo personal como en lo grupal. Eso nos caracteriza: las ganas de jugar al fútbol, con amor porque somos un grupo de pibes que ninguno juega por la plata, jugamos porque nos gusta, es nuestro sueño, y eso que nos diferencia de los demás.