Continúa este domingo la 10° fecha del Federal A donde Sportivo Belgrano visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay con la esperanza de empezar a sumar en condición de visitante, cuestión que le fue esquiva en el inicio de la nueva temporada.

La fecha empezó el miércoles con el empate en cero que protagonizaron Sportivo Las Parejas y Defensores de Pronunciamiento, continuó el viernes con la victoria de Central Norte ante Crucero por 1 a 0 en condición de local y prosiguió el sábado con la goleda de Sarmiento por 3 a 0 a Boca Unidos.

La "verde" debe pensar en sí mismo porque necesita volver a sumar y empezar a escalar posiciones. Si Sportivo gana continúa metido en la discusión, sin embargo

Esta es la programación de la 10° fecha:

Zona Norte

MIE | Sp. Las Parejas 0-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Gatón Monsón Brizuela

VIE | Central Norte 1-0 Crucero del Norte

Árbitro: Francisco Acosta

SAB | Sarmiento 3-0 Boca Unidos

Árbitro: Federico Gaymas Tornero

DOM | 16 hs Gimansia de Concep. vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Guillermo González

DOM | 17 hs San Martín (Fmsa.) vs Douglas Haig

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | 17 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Chaco For Ever

Árbitro: Carlos Garino

DOM | 18 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Unión (Sunchales)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

LIBRE: Atl. Güemes

Zona Sur

DOM | 15.30 hs Dep. Madryn vs Huracán (Las Heras)

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 16 hs Sp. Peñarol vs Sol de Mayo

Árbitro: Fabricio Llobet

DOM| 17 hs Villa Mitre vs Camioneros

Árbitro: Lucas Sanz Novello

DOM | 17.30 hs Dep. Maipú vs Círculo Dep.

Árbitro: Franco Moron

DOM | 19 hs Cipolletti vs Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Bruno Bocca

DOM | 19.30 hs Ferro (Gral. Pico) vs Sp. Desamparados

Árbitro: Julio Luciano

LUN | 21 hs Sp. Estudiantes vs Sansinena

Árbitro: Nahuel Viñas

LIBRE: Olimpo

TABLAS DE POSICIONES

Zona Norte

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Boca Unidos 17 9 5 2 2 14 15 -1 2 Sarmiento (R) 16 9 4 4 1 12 5 +7 3 Guemes (SdE) 15 9 4 3 2 10 9 +1 4 Sp. Las Parejas 14 9 3 5 1 8 3 +5 5 Douglas Haig 14 8 4 2 2 6 7 -1 6 Central Norte (S) 13 9 3 4 2 14 10 +4 7 Defensores (P) 13 10 3 4 3 10 11 -1 8 Chaco For Ever 12 8 3 3 2 13 8 +5 9 Union (S) 12 8 3 3 2 11 7 +4 10 Crucero (M) 12 9 3 3 3 5 6 -1 11 Sp. Belgrano (SF) 9 8 2 3 3 10 11 -1 12 Defensores (VR) 8 9 2 2 5 6 8 -2 13 Juv. Unida (G) 7 8 1 4 3 6 8 -2 14 San Martin (F) 5 8 1 2 5 6 14 -8 15 Gimnasia (CdU) 5 9 1 2 6 6 15 -9

Zona Sur

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Maipu 19 9 6 1 2 11 6 +5 2 Huracan (LH) 19 9 6 1 2 8 5 +3 3 Cipolletti 13 9 3 4 2 12 11 +1 4 Estudiantes (SL) 12 8 3 3 2 10 8 +2 5 Villa Mitre (BB) 12 8 3 3 2 6 4 +2 6 Ferro (GP) 12 8 3 3 2 5 4 +1 7 Dep. Madryn 11 7 3 2 2 7 2 +5 8 Camioneros 11 8 2 5 1 6 5 +1 9 Sansinena (GC) 11 9 3 2 4 7 8 -1 10 Olimpo 9 9 2 3 4 6 8 -2 11 Sol de Mayo (V) 8 8 2 2 4 11 11 0 12 Sp. Peñarol (SJ) 7 8 1 4 3 5 8 -3 13 Desamparados 7 8 1 4 3 4 7 -3 14 Juv. Unida (SL) 7 8 1 4 3 4 10 -6 15 Circulo Dep. (O) 5 8 0 5 3 4 9 -5

- Los 6 primeros de cada zona clasifican al Hexagonal por el ascenso. - El ultimo de cada zona desciende al Regional Federal. -

