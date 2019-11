Vuelve el más grande: el 16 de noviembre "La Mona" regresa a Bomberos

Los “fanas” de Carlitos "La Mona" Jiménez tendrán una nueva oportunidad de bailar con su ídolo en el Gigante de Bomberos el próximo 16 noviembre, en lo que será el tercer espectáculo de la leyenda viva del cuarteto en lo que va del año en San Francisco.

En la último oportunidad, "La Mona2 se había presentado el último 8 de julio en pleno invierno en la ciudad y en esta ocasión seguramente será un cierre de gira de su año.

En los próximos días la organización confirmará el inicio de las ventas de entradas.

Sobre su salud

Días atrás los seguidores del cuartetero se habían preocupado luego de una serie de versiones que habían comenzado a circular con respecto a su salud. Pero el propio cantante salió a aclarar la situación en un video que compartió en redes sociales donde se lo pudo ver sonriente y advirtiendo que regresaría a los escenarios en breve.

“Ustedes no van a pensar que me van a sacar así nomás. Ustedes están completamente equivocados. Yo quería hacer esta semana y no me dejaron, pero la otra semana me voy a jugar la vida a ver si lo hago”, dijo con respecto a sus próximos shows.

La primera presentación de CMJ del año en San Francisco había sido con otro gran baile en enero.