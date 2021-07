Correo: ministro Soria recordó cuando Bullrich criticaba a Macri por no querer pagar

El ministro de Justicia de la Nación publicó una noticia del 2003 donde la actual presidenta del PRO aseguraba que Macri le pedía no pagar y cuestionó su actual defensa al ex presidente.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó hoy a Patricia Bullrich por defender a Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino SA, tras decretarse la quiebra de esa empresa, cuando años atrás la actual jefa del PRO criticaba al exmandatario en el manejo de esa firma.

"Hace18 años Patricia Bullrich declaraba que Mauricio Macri era un mentiroso que 'recorría despachos oficiales en nombre del Correo Argentino' para NO pagar...CINISMO AL PALO!", escribió Soria en su cuenta de Twitter.

El ministro adjuntó un tuit de Bullrich de anoche que señala: "Estimado @MauricioMacri: quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza".

Y sobre ese mensaje, Soria replicó con un artículo del diario Página 12 del 4 de julio 2003 que decía: "'A mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministra de Trabajo para defender los intereses del Correo Argentino. Así que a mí no me puede mentir'. De esta manera, Patricia Bullrich le respondió al candidato de Compromiso para el Cambio, quien había afirmado que hace ocho años abandonó la actividad empresarial", indicó el artículo.

"'Me vino a pedir que el Correo no pagase un canon', reveló la candidata de Unión para Recrear. 'Yo puedo atestiguar que en octubre del año 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino', aseguró Bullrich, quien además se preguntó irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobbista", señaló la nota.

Hace18 años, Patricia Bullrich declaraba que Mauricio Macri era un mentiroso que "recorría despachos oficiales en nombre del Correo Argentino" para NO pagar... CINISMO AL PALO! pic.twitter.com/GTBA8aVOcl — Martin Soria (@MartinSoria_) July 5, 2021

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó hoy la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje.

La jueza tomó la medida luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la compañía que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo.