Covid-19 en San Francisco: médicos insisten con la vacunación y proponen buscar a los no inscriptos

Días atrás, el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino, informó que la población a vacunar contra el Covid-19 en San Francisco, mayor de 18 años, era de alrededor de 50 mil personas, pero además calculó que entre 5 mil y 7 mil personas, un 10 por ciento aproximadamente, no iban a querer inocularse. Ante esta situación, profesionales médicos insistieron en la importancia de lograr la tan mencionada “inmunidad de rebaño”, por lo que propusieron salir a buscar a quienes no quieren inscribirse y tratar de convencerlos para que se inmunicen.

Mientras algunos no se vacunan porque no pueden o todavía no saben cómo hacerlo, otros no lo hacen porque decididamente no quieren. Por este motivo, los médicos consultados por El Periódico remarcaron que el municipio debe trabajar en detectar cada caso para revertir esa situación.

“La población a vacunar oscila entre los 43 mil y 45 mil personas”, había explicado Giacomino a este medio. Y en este sentido había apuntado contra aquellos que no querían vacunarse: “Se trata de gente joven que se ubica en el rango que va de los 20 a los 30 años. Esto claro que no es bueno. Este virus no afecta solo a la población de riesgo, ya quedó demostrado su gravedad. Se trata de personas que subestiman la enfermedad”, afirmó.

Las pautas sanitarias a nivel nacional para llegar a la llamada inmunidad de rebaño y frenar la propagación viral necesitan que al menos entre el 60 y el 70 por ciento de la población esté protegida con las vacunas.

Sin embargo, según médicos profesionales de San Francisco, hay vecinos y vecinas que no quieren vacunarse ya sea por temor –la sobreinformación al respecto sobre las vacunas jugaría un papel central-; por desconocer cómo y dónde inscribirse; y por último están quienes pertenecen a un minúsculo grupo de “antivacunas”.

Cabe recordar que aquellas personas que aún no se inscribieron deben anotarse en la página web https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar/

“Las vacunas son seguras”

Lo remarcó la vicedirectora del Hospital Iturraspe e integrante del COE Regional, Verónica Pepino, la cual apuntó la necesidad de generar “una barrera protectora importante contra el virus" a través de la inoculación: “Las personas tienen que tener confianza que las vacunas tienen la aprobaciones necesarias y son seguras y eficaces. Salvan vidas y ningún profesional de la salud va a poner en riesgo a la población colocando una vacuna que no esté garantizada su eficacia”, destacó.

Luego apuntó contra el movimiento antivacunas y al exceso de información que pueden llegar a generar desinformación en la comunidad. “En todo el mundo existen movimientos antivacunas que promulgan cuestiones relacionadas a los efectos adversos que provocan las vacunas, pero lo mío se basa en la evidencia de lo que hacemos. En todo el departamento San Justo, con la importante cantidad de vacunas colocadas no hemos tenido reacciones adversas importantes. Y repito, las vacunas son la esperanza de todo el mundo para vencer a esta enfermedad”, subrayó.

“Una mejor campaña de difusión”

El médico especialista en otorrinolaringología y concejal de Juntos por el Cambio, Luciano Stoppani, aseguró que existe un alto porcentaje de vecinos que quieren vacunarse pero lo que faltan son dosis. Y ante aquellos que no quieren inocularse pidió que el municipio lleve adelante una mejor campaña de difusión para “sacar los miedos”.

“La gente se quiere vacunar, lo que faltan son más vacunas y no una vacuna especial, sino cualquiera de las que están aprobadas y se están colocando en el país”, expresó el médico. Y luego explicó: “La vacunación es una medida de salud pública, no se puede elegir no colocarse la vacuna de la poliomielitis, del sarampión, son obligatorias; pero las vacunas Covid son de emergencias entonces no es obligatoria, por eso hay gente con temores. Pero con información y sacando los miedos, el municipio podría reducir el porcentaje de aquellos que no se la quieren colocar”.

Por ello, reclamó a la Provincia y al municipio encarar “una gran campaña de difusión explicando, enseñando, tener un registro de los que no se quieran vacunar e ir a buscarlos y enseñarles que la vacuna se la tienen que colocar para la seguridad de toda la población”.

Además, el concejal pidió hacer hincapié en inmediata vacunación de trabajadores esenciales como “personal de supermercados, de tiendas barriales, transportistas, la gente que trabaja, sin importar la edad".

“Hay demasiada información y a veces no es clara”

Así lo entendió el otorrinolaringólogo Gustavo Biancotti, que presta servicios en el Hospital Iturraspe y en Sanatorio Argentino, y que manifestó que aconseja vacunarse para alcanzar “la inmunidad de rebaño”.

En diálogo con El Periódico, el médico sostuvo: “Creo que una de las causas principales a que haya gente que no quiera vacunarse es por la demasiada información que se va tirando permanentemente por parte de los medios y que día a día van cambiando con respecto a la cuestión de las vacunas. Hay mucha información que la gente no alcanza a entender y que no es clara ni precisa”.

De todos modos aseguró: “Las vacunas todas son buenas, todas dan inmunidad pero las personas tienen más temor a unas por sobre otras justamente por la información que se da sobre los efectos adversos que pueden llegar a tener, como cualquier otro medicamento. Lo aconsejable es vacunarse para alcanzar la inmunidad de rebaño que se está buscando y si por desgracia una persona vacunada se llegara a infectar, que la enfermedad la curse mucho mejor, con menos complicaciones”.

“Tratar de convencer a la gente”

Por su parte, el médico clínico y ex concejal de San Francisco Carlos Roffé reclamó al Estado municipal crear un registro de los no vacunados y tratar de convencerlos.

“La vacuna no es obligatoria -destacó el profesional-, es voluntaria pero hay que ir y conversar con esa gente que no se quiere vacunar y tratar de convencerla para que lo haga. Se está intentando que todo el mundo se vacune para lograr esa inmunidad de rebaño que, cuanto más gente se vacune, la circulación del virus irá desapareciendo y la pandemia empezará a decrecer. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados”.

Reclamó a la vez, “una campaña más fluida y transparente” con respecto a las vacunas que llegan a la ciudad y cuántas se colocan. “No lo están informando como corresponde”, se quejó.

Y por último reveló: “Me tocó en el consultorio atender a pacientes que tienen miedo o desconfianza con algunas vacunas porque es mucha la información que circula, yo les digo que a lo que hay que tenerle miedo es al Covid. Lo que tenemos que hacer es protegernos, los efectos secundarios son mínimos, hay que infundir en la gente que se vacune”.

A la fecha, según el Monitor Público de Vacunación, se aplicaron 18.646.784 de vacunas, de ellas, 14.886.910 personas recibieron la primera dosis, mientras que solo 3.759.874 de argentino, cuentan con dos dosis.