Del Potro se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio

Su equipo de prensa informó que no será parte de la delegación argentina en Tokio, ya que no llegó con los tiempos de recuperación de su cuarta operación en la rodilla derecha.

El tenista Juan Martín Del Potro no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el 23 de julio próximo, ya que no estará completamente recuperado de su lesión en la rodilla derecha.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!", informó el equipo de prensa del tandilense.

Del Potro, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, tuvo su última operación de rodilla (la cuarta desde su lesión en 2018) en marzo de este año y trabajó para alcanzar su sueño de llegar a Tokio, gracias a su ranking protegido. Sin embargo, no llegó con los tiempos de recuperación.

El ex número 3 del mundo había jugado por última vez en el circuito de la ATP el 19 de junio de 2019, en el torneo de Queen’s, donde trastabilló en el césped londinense y se resintió de la lesión que arrastraba en la rótula derecha, fracturada en octubre de 2018, en Shanghai.

Desde entonces pasó por cuatro cirugías de rodilla: en junio de 2019 lo operó Angel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal, en Barcelona; en enero del 2020 lo hizo Lee Kaplan, en Miami; siete meses después el encargado fue Roland Biedert, el hombre de confianza de Roger Federer, en Berna; y el último 23 de marzo lo intervino el tucumano Jorge Chahla, en Chicago.

El tandilense de 32 años, campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, había mostrado parte de su entrenamiento con pelota en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, en sus redes sociales, aunque con una férula protectora en la pierna. Hoy su equipo informó que no será parte de la delegación argentina en Tokio.