Violento robo de una moto en Frontera: “Me pegaron hasta soltarla”, dijo la víctima

Una mujer denunció el robo de su motocicleta ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Frontera, sobre calle 3 entre la 66 y la 68.

La víctima, Jorgelina Gómez, contó a El Periódico que el asalto ocurrió alrededor de las 19.30 del viernes, cuando conducía su Honda Biz de color rojo y fue abordada por dos motochorros: “Me asaltaron dos tipos en una moto roja, uno saltó y se subió a mí moto conmigo. Forcejeo hasta bajarme, me sostuve de él todo lo que pude, me arrastró unos metros mientras me insultaba y yo le decía que no me la lleve. Me pegó codazos hasta que logró que me soltara del todo”, narró.

Gómez indicó que muchos vecinos observaron la escena, aunque nadie intervino a pesar de sus gritos y agregó que la policía demoró media hora en llegar: “A las 19.41 tenía un vecino la llamada hecha a la policía que demoró media hora en llegar porque supuestamente en cuestión de minutos tuvieron muchos llamados por similares robos de motos”.

La víctima explicó que los delincuentes, tras el robo, huyeron a contramano por sectores donde existen cámaras de seguridad, por lo que pidió a las autoridades policiales que se movieran rápido para poder detectar quiénes le robaron.

“Es la cuarta vez que me roban la moto. Con esa suerte corro, para no decir con esa inseguridad. Siento rabia, vergüenza; a la intemperie absolutamente es nula la protección acá en Frontera”, dijo con pesar.

La mujer pidió que quien pueda aportar información que se comunique al 3564594572.