Imputaron a Damián Córdoba y a los dueños del bar por el show

El fiscal de turno en la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), Carlos Cornejo, imputó al cantante cuartetero Damián Córdoba y a los dos propietarios del bar de barrio Nueva Córdoba donde se llevó a cabo una fiesta y show musical con “trencito” incluido, por presunta violación a las medidas sanitarias que rigen por la pandemia del coronavirus.

Cornejo comenzó el sábado una investigación de oficio, ya que no se produjo ninguna entrega de procedimiento por parte de la Policía, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria inició una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos ayer en un bar de Nueva Córdoba donde se habrían violado las normas de restricción sanitaria. Hay actuación de oficio porque no hubo denuncia ni entrega de procedimiento policial. La Ufes tomó conocimiento del hecho a través de los medios de comunicación”, aseguraron desde el MPF.

Luego de la trascendencia del escándalo, el cuartetero Córdoba envió un video que envió a la Redacción de La Voz a través del que dio sus explicaciones sobre los acontecimientos del sábado.



“Ayer sábado me encontraba en mi casa y me llega un mensaje de uno de los dueños (del bar) para que fuera a almorzar. Voy con un amigo. Me senté a almorzar y había un dee jay poniendo música. Subieron dos chicas a cantar y me preguntaron si quería cantar”, contó Córdoba y aclaró que rechazó esa primera invitación.

En su video, el músico recordó que otro de los dueños le propuso cantar y que él volvió a resistirse. Pero, dijo, el público empezó a aplaudir y se sintió “entre la espada y la pared”.

“Ustedes me conocen muy bien. Yo soy un artista. El impulso pudo más y subí. Comencé a cantar y la gente estaba tranquila, cada uno en su lugar. En un momento determinado vi que se levantaban”, relató.

Córdoba comentó que cuando observó que el público comenzaba a levantarse tomó la decisión de bajar del escenario.



“Quiero aclarar una cosa: yo no soy el dueño del local y no hubo contratación de ningún tipo. Les pido disculpas y estoy muy arrepentido por lo que pasó. Quiero agradecerles por el aguante que me hacen siempre”, expresó.

Sobre el bar

El fiscal confirmó a La Voz que decidió imputar a Córdoba y a los dueños del local por la presunta violación a las medidas sanitarias que rigen por la pandemia.



Paralelamente, la Municipalidad de Córdoba informó que denunciará penalmente al propietario del restobar Visionaire Ruin, por la posible violación de las normas sanitarias tipificadas en el artículo 205 del Código Penal y el artículo 81 bis del Código de Faltas.

Por otro lado, el infectólogo Germán Ambasch y asesor del Gobierno provincial dijo al programa Telenoche, por El Doce, que tras el evento en el bar “hay gente contagiada y los hechos demostrarían” ocurrió durante el show.

“Si uno ve el video, estaba toda la gente saltando, bailando y sin barbijo. Nadie entiende este concepto que pedimos, de respetar el distanciamiento y usar tapaboca. Esto de Damián Córdoba es inaceptable”, dijo.

Fuente: La Voz del Interior/ Doce TV