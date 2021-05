Todos los pagos Anses en junio 2021: asignaciones, prestaciones y jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó todas las fechas de su calendario de pagos en junio de 2021, entre las cuales se encuentran jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones.

Además se informaron los días de pago de prestación por desempleo, Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por Hijo, Asignaciones por Prenatal y Maternidad, Familiares de Pensiones no Contributivas, y otras asignaciones únicas (matrimonio, nacimiento o adopción).

Cabe aclarar que solo jubilados y pensionados podrán cobrar en ventanilla de los bancos sin necesidad de sacar turno. El resto de los beneficiarios de la seguridad social no cobrará por ventanilla y deberá hacerlo por cajeros automáticos o terminales de autoservicio.

Cabe recordar que desde este mes de junio las asignaciones, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones tienen un aumento del 12,12%, según lo informado por Anses.

La ANSES recordó que el trámite de Supervivencia/Fe de Vida para los jubilados y pensionados se encuentra suspendido. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo junio de 2021

DNI Fecha de pago

0 Martes 8 de junio

1 Miércoles 9 de junio

2 Jueves 10 de junio

3 Viernes 11 de junio

4 Lunes 14 de junio

5 Martes 15 de junio

6 Miércoles 16 de junio

7 Jueves 17 de junio

8 Viernes 18 de junio

9 Martes 22 de junio

Asignación por Embarazo (AUE) junio 2021

DNI Fecha de pago

0 Jueves 10 de junio

1 Viernes 11 de junio

2 Lunes 14 de junio

3 Martes 15 de junio

4 Miércoles 16 de junio

5 Jueves 17 de junio

6 Viernes 18 de junio

7 Martes 22 de junio

8 Miércoles 23 de junio

9 Jueves 24 de junio

Asignaciones por Prenatal y Maternidad junio 2021

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 Viernes 11 de junio

2 y 3 Lunes 14 de junio

4 y 5 Martes 15 de junio

6 y 7 Miércoles 16 de junio

8 y 9 Jueves 17 de junio

Asignaciones pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) junio 2021

Todos los DNI.

Quincena 1: martes 8 de junio al 12 de julio de 2021.

Quincena 2: martes 22 de junio al 12 de junio de 2021.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas junio 2021

Todas las terminaciones de DNI→ Martes 8 de junio al 12 de julio de 2021.

Desempleo junio 2021

DNI Día de cobro

0 y 1 Miércoles 23 de junio

2 y 3 Jueves 24 de junio

4 y 5 Viernes 25 de junio

6 y 7 Lunes 28 de junio

8 y 9 Martes 29 de junio

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio de 2021?

1- Jubilaciones y Pensiones mínimas que no superen los $25.923:

DNI Fecha de Pago

0 Martes 8 de junio

1 Miércoles 9 de junio

2 Jueves 10 de junio

3 Viernes 11 de junio

4 Lunes 14 de junio

5 Martes 15 de junio

6 Miércoles 16 de junio

7 Jueves 17 de junio

8 Viernes 18 de junio

9 Martes 22 de junio

2- Jubilaciones y Pensiones superiores a los $25.923:

DNI Fecha de Pago

0 y 1 Miércoles 23 de junio

2 y 3 Jueves 24 de junio

4 y 5 Viernes 25 de junio

6 y 7 Lunes 28 de junio

8 y 9 Martes 29 de junio

3- Pensiones No Contributivas

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 Martes 1 de junio

2 y 3 Miércoles 2 de mayo

4 y 5 Jueves 3 de mayo

6 y 7 Viernes 4 de mayo

8 y 9 Lunes 7 de junio

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).

Cómo y dónde consultar las fechas de cobro de Anses

A través de la página web de Anses, en el Calendario de Pagos ubicado en este enlace: https://www.Anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos

En la web de Anses, en la sección Mi Anses, con número de CUIL, y Clave de Seguridad Social, en este enlace: https://www.Anses.gob.ar/informacion/mi-Anses