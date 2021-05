Víctima de una estafa hace tres años, tiene el sueldo embargado y nadie le da respuesta

Alejandra Rodríguez tiene 42 años, trabaja de mucama en la Clínica Regional del Este de San Francisco, pero desde hace tres años atraviesa por una situación financiera muy compleja luego de ser víctima de estafadores que la engañaron y le robaron el dinero a través de un crédito que solicitó por internet.

La mujer contó a El Periódico que en julio de 2018 sacó un crédito de 35 mil pesos en la empresa financiera de Buenos Aires “Presto Hoy”, pero en cuestión de minutos le robaron el dinero de su cuenta y todavía hoy tiene su sueldo embargado pagando cuotas altísimas en relación a lo que cobra.

“Pedí un préstamo online financiero creyendo que iba a estar todo bien porque una compañera lo había pedido y no tuvo problemas. Realicé todos los trámites y me llamaron de la empresa Presto Hoy diciéndome que me habían depositado el dinero”, comentó la mujer, quien aseguró que en ese momento necesitaba la plata para pagar unas deudas y que podía devolverlo con sus ingresos.

Pero la alegría para la vecina de barrio La Milka duró muy poco: “Fui muy ilusa porque no conozco demasiado lo digital. Me creí todo, pero en cuestión de minutos la plata que me habían depositado desapareció. La transfirieron a otra cuenta”, recordó con mucha angustia Alejandra.

“Fuimos con mi marido al cajero automático del banco Macro de San Francisco pero vimos que la plata que me habían dicho que me depositaron no estaba. Al otro día el cajero del banco nos dijo que la plata ingresó pero en cuestión de minutos hicieron una transferencia a otra cuenta”, explicó.

La plata duró sólo una hora

Al notar que en su cuenta no estaba el dinero, Alejandra llamó nuevamente a Presto Hoy, que en realidad es uno de los nombres con el que opera la empresa Wenance S.A., informándoles que la plata no estaba en su cuenta. Sin embargo, aseguró que no le dieron respuesta concreta.

“También fui al banco Macro y allí me dijeron que la plata figuraba depositada sólo una hora, pero había un movimiento interbancario donde transfirieron el dinero a otra cuenta”, dijo, y destacó que ella no hizo ese movimiento bancario ni supo cómo fue realizado.

El sueldo embargado

Pasaron tres años de aquella estafa financiera que padeció la trabajadora de la clínica Regional, pero todavía nadie le dio una solución.

“Al día de la fecha todavía tengo mi sueldo embargo por la empresa Presto Hoy. Nunca tuve el dinero en mis manos pero ellos se cobran las cuotas de 7.500 pesos por mes”, manifestó.

“Desde el banco me ayudaron y bloquearon la cuenta para que no siguieran sacando más dinero, porque plata que entraba, me la retiraban. Ahí empecé a cobrar por caja”, contó la mujer.

Sin respuesta

Alejandra realizó la denuncia judicial, también en el Banco Macro de San Francisco, sin embargo por el momento no tuvo respuesta efectiva por parte de la Justicia ni del banco.

“Quisimos buscar un abogado, pero nos dijo que nos iba a salir más caro pagarle a él que lo que podíamos recuperar. También nos manifestó que es muy difícil recuperar la plata”, indicó.

Cabe mencionar que Alejandra es una de las tantas víctimas de estafas financieras y telefónicas en San Francisco y zona. Tres años atrás había realizado algunas publicaciones en las redes sociales sobre su caso, pero pocos le prestaron atención. El fin de semana pasado al ver el caso de Nicolás Urquía publicado en El Periódico, la impotencia volvió a reinar su cuerpo y mente, por lo que decidió exponer su causa y alertar a la comunidad.

DENUNCIA AL BANCO FRANCÉS

Una estafa similar le ocurrió a otro vecino de San Francisco, Nicolás Urquía, quien la semana pasada dio su testimonio y contó que el año pasado ladrones habían sacado un crédito a su nombre y en cuestión de minutos transfirieron el dinero a otra cuenta bancaria.

Desde entonces, en su cuenta del Banco Francés le descuentan las cuotas y por esa razón decidió denunciar a la entidad bancaria, quien no le dio explicaciones.

Miles de reclamos

Ya en 2018 la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) informó en su página web que Presto Hoy estaba siendo sistemáticamente denunciada por cobro de intereses altísimos y por la realización de prácticas abusivas en perjuicios de los consumidores. Solo en la página web Tu queja suma, se habían registrados nada menos que 4289 reclamos por clientes afectados. Wenance S.A. también funciona con otros nombres como Hola Mango.