Así se juega la 7ª fecha del Federal A

El Consejo Federal de AFA dio a conocer cómo se jugará la séptima fecha del Torneo Federal A, que tendrá a Sportivo Belgrano como protagonista visitando al líder Racing de Córdoba el próximo domingo.

La Verde buscará un triunfo que lo acerque a la cima de la tabla en un duelo de invictos. El otro equipo que todavía no perdió es Central Norte de Salta que curiosamente empató todos los partidos que disputó.ç

Cabe recordar que este martes se completó la sexta fecha con el empate de Sportivo Las Parejas 1-1 ante Boca Unidos de Corrientes, resultado que deja a Sportivo y a Defensores de Belgrano como únicos escoltas.

Programación de la 7ª fecha:

Zona A

Domingo 13.30 hs | Independiente (Chivilcoy) vs. Villa Mitre

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Domingo 15 hs | Dep. Madryn vs. Camioneros

Árbitro: Sergio Testa

Domingo 15 hs| Sol de Mayo vs. Huracán (Las Heras)

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo 15 hs |Cipolletti vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo 15 hs| Sp. Peñarol vs Sansinena

Árbitro: José Díaz

Domingo 15.30 hs |Olimpo vs. Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Luciano Julio

Domingo 15.30 hs | Sp. Estudiantes vs. Sp. Desamparados

Árbitro: Jonathan Correa

Miércoles 14 hs | C. Bolívar vs. Círculo Deportivo

Árbitro: Bruno Amicone

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Cipolletti 16 6 5 1 0 13 2 +11 2 Dep. Madryn 15 6 5 0 1 11 2 +9 3 Villa Mitre (Bahía Blanca) 10 6 3 1 2 11 8 +3 4 Huracan (Las Heras) 10 6 3 1 2 7 4 +3 5 Juv. Unida (San Luis) 10 6 3 1 2 4 4 0 6 Sol de Mayo (Viedma) 10 6 3 1 2 7 8 -1 7 Sp. Desamparados 9 6 2 3 1 10 9 +1 8 Independiente (Chivilcoy) 9 6 2 3 1 5 4 +1 9 Ferro (Gral. Pico) 8 6 2 2 2 9 9 0 10 Olimpo 7 6 2 1 3 7 11 -4 11 Ciudad Bolívar 7 6 2 1 3 5 7 -2 12 Sansinena (General Cerri) 7 6 2 1 3 5 8 -3 13 Sp. Peñarol (San Juan) 6 6 1 3 2 9 12 -3 14 Camioneros 4 6 1 1 4 5 9 -4 15 Circulo Deportivo (Otamendi) 3 6 0 3 3 4 8 -4 16 Estudiantes (San Luis) 1 6 0 1 5 4 11 -7

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

Zona B

Domingo 15 hs | Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo 15.30 hs | Gimnasia (CdU) vs. Sarmiento

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 15.30 hs | Racing (Cba) vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 15.30 hs | Chaco For Ever vs Depro

Árbitro: Jorge Sosa

Domingo 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Gustavo Benites

Domingo 16 hs | Central Norte vs. Def. de Belgrano

Árbitro: Francisco Acosta

Miércoles 15 hs | Crucero del Norte vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Nahuel Viñas

Libre: Boca Unidos

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (Córdoba) 14 6 4 2 0 8 0 +8 2 Defensores (Va. Ramallo) 10 5 3 1 1 9 5 +4 3 Sp. Belgrano (San Fco) 10 6 2 4 0 11 7 +4 4 Gimnasia y Tiro (Salta) 9 6 2 3 1 8 6 +2 5 Boca Unidos 9 6 2 3 1 7 7 0 6 Chaco For Ever 9 6 2 3 1 11 5 +6 7 Gimnasia (Concep. del Uruguay) 9 5 3 0 2 4 4 0 8 Crucero del Norte (Misiones) 7 6 2 1 3 4 9 -5 9 Douglas Haig 6 5 2 0 3 5 4 +1 10 Central Norte (Salta) 6 6 0 6 0 8 8 0 11 Unión (Sunchales) 6 5 1 3 1 5 6 -1 12 Sarmiento (Resistencia) 5 6 1 2 3 3 7 -4 13 Def. de Pronunciamiento 4 5 0 4 1 4 5 -1 14 Sp. Las Parejas 2 5 0 2 3 2 7 -5 15 Juv. Unida (Gualeguaychú) 2 6 0 2 4 4 13 -9