Miralo en vivo: Sportivo Belgrano vs. Chaco For Ever

La Verde enfrenta este domingo a un rival directo en la lucha por la cima de la tabla. Será a partir de las 15.30 en el estadio "Oscar C. Boero". Formaciones y link para verlo en vivo.

Sportivo Belgrano recibe este domingo a Chaco For Ever por la sexta fecha del Torneo Federal A. Será a partir de las 15.30 en el "Oscar C. Boero" y con arbitraje de Nahuel Viñas.

La Verde se mantiene invicto en el torneo y viene de igualar ante Central Norte en Salta, mientras que los chaqueños vienen de perder en el clásico ante Sarmiento y buscarán llevarse algo de San Francisco para seguir prendido.

El partido se podrá ver por la señal de cable de Showsports y en su sitio web (cliack acá). También podrá verse en el canal de YouTube del club (click acá).

Previa

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Mauro Orué, Tomás Rossi y Osvaldo Arroyo; Braian Camisassa, Martín Argüello, Maximiliano Bustamante, Juan Pablo Francia, Tomás Oses y Ángel Prudencio. DT: Bruno Martelotto

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Matías Romero y Maximiliano Osurak. DT: Daniel Cravero.

Hora: 15.30

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Oscar C. Boero