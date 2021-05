La Liga Regional analiza alternativas para sus torneos

Tras las restricciones anunciadas por el gobierno de la provincia de Córdoba, que impide la competencia deportiva hasta el 21 de mayo, la Liga Regional de Fútbol de San Francisco tendrá que modificar su calendario y posiblemente su estructura de competencia.

En ese marco, el secretario de la Liga Daniel Ardusso, explicó en diálogo con La Radio FM 102.9 de Brinkmann, que ya analizan un nuevo calendario y posiblemente un nuevo formato de torneos. Además, brindó algunos detalles sobre la reunión solicitada por la Federación Cordobesa de Fútbol a la Agencia Córdoba Deportes, que finalmente no se realizó.

"Nos pareció desprolijo esperar hasta el día viernes a última hora para comunicar las nuevas restricciones, se dieron muchas idas y vueltas entre Héctor Campana y la Federación Cordobesa de Fútbol donde parecía que se iba a poder jugar y lamentablemente quedamos involucrados nosotros como Liga hasta que después se determinó no jugar hasta el 21 de este mes. La verdad que todo es una incertidumbre, a partir de ahí comenzaron presiones de todo tipo", comentó Ardusso.

Y agregó: "Algunos lo toman como que es algo contra el fútbol, pero yo no lo veo así porque hoy por hoy no se puede realizar ninguna competencia en la provincia y viendo todos los casos yo sostengo que no están las condiciones dadas para hacer la competencia. Si bien creo que el partido en sí no es un foco de contagio, el tema es el transporte de planteles, en ningún protocolo figura cómo transportar un plantel y la verdad es que no hay forma de que sea posible y seguro. Transportar 30 o 40 personas en un colectivo es una locura, inclusive si se hace en vehículos más pequeños, pero no tenemos la seguridad de que quien viaje tenga Covid y genere contagios".

La reunión con la Agencia Córdoba Deportes. "La semana pasada había una reunión prevista para mitad de semana con la Federación, que reúne a las 17 ligas y Campana (presidente de la Agencia Córdoba Deportes), pero no ocurrió ya que a último momento Campana decidió no hacerla", explicó.

¿Igual que en 2020?

Ardusso comentó que la situación es parecida al 2020 donde se esperaban flexibilizaciones que nunca llegaron, o mejor dicho, llegaron más tarde de lo previsto. "En lo personal creo que vamos a entrar en una etapa parecida al año pasado, donde nos van a ir plateando para adelante las fechas y sino cambiarán lo que decidieron por la presión que existe de la Federación Cordobesa y las ligas. Me parece que como están los casos, que bajaron, pero los fallecimientos es algo que asusta, deberíamos esperar un tiempo más prudente y después hablar teniendo en cuenta que comienza el frío donde pueden surgir otras enfermedades", indicó.

"Estamos aguardando, lo que venimos charlando nosotros en la liga es tener distintas opciones para cuando nos del el OK para hacer fútbol y ver qué se puede hacer. Creemos que esto se va a extender más allá del 21 de este mes, ojalá nos equivoquemos, pero que nos den el OK porque están dadas las medidas de seguridad y no por presión", indicó.

En ese sentido, Ardusso contó que la Liga ya baraja distintas opciones, aunque aclaró que la decisión será de los clubes y serán ellos los que determinen cómo continúa esta temporada. "Hoy en día tenemos varias ideas, creemos que en el verano, al igual que ocurrió el verano pasado, no habrá muchas restricciones y creo que va a volver a pasar lo mismo. Habrá que cambiar el calendario, armar un torneo desde junio-julio hasta marzo, pero veremos. La idea es aprovechar todo lo que se pueda siempre y cuando estén las medidas de seguridad", dijo el secretario de la Liga.

Y agregó: "Ya empezaremos a visitar a los clubes entre esta semana y la otra, vamos a hablar con los clubes y decirles lo que pensamos, pedirles su opinión y en base a eso diagramar un torneo. La realidad es que del torneo que estaba diagramado, ya casi no dan las fechas, pero eso hay que ver que hacemos. Tampoco quisiéramos que la pelota pase a las ligas y que seamos nosotros los que tengamos que decir si jugar o no, tienen que estar las condiciones dadas para volver".