Continúan los robos de cables en distintos sectores de San Francisco

Delincuentes volvieron a sustraer el cableado del alumbrado público durante el fin de semana en distintas calles de San Francisco, con el fin de obtener el cobre para luego venderlo.

En esta oportunidad, según pudo conocer este medio, robaron cientos de metros de cables en la zona de Av. 9 de Septiembre al 3800, cerca del cementerio local. Y también sustrajeron cableado de la zona de Av. Caseros al 1800, en inmediaciones a la guardería municipal Manuel Belgrano.

Los robos provocaron nuevamente que estos sectores queden a oscuras por algunas horas hasta que el personal de alumbrado público repuso las instalaciones eléctricas en el sector.

Este tipo de ilícitos no son nuevos en la ciudad y región, sin embargo en las últimas jornadas preocupan los numerosos hechos en la vía pública e instituciones.

Allanamientos tras masivos robos de cables la semana pasada

El viernes por la tarde, el personal de Investigaciones de la Departamental San Justo realizó un allanamiento en una vivienda de Brigadier Bustos de barrio San Cayetano de San Francisco, relacionado a los robos que padeció el Club de Cazadores durante esta semana.

Según informaron desde la Departamental, el allanamiento arrojó resultado positivo, ya que secuestraron prendas de vestir relacionadas al hecho que se investiga de robo de cables ocurrido el 4 de mayo pasado.

Pese a que el resultado fue positivo por el momento este caso no tiene personas detenidas.

En pocos días, delincuentes dejaron sin luz algunos barrios y a dos clubes

El robo de cables de electricidad o telefonía se volvió uno de los más comunes. Es que el cobre que se desprende de estos cotiza en el mercado de las chatarrerías y fundiciones a 600 pesos el kilo. De manera paralela, la situación genera un daño económico y estructural a sus víctimas.

En los últimos días, ladrones sustrajeron cientos de metros de cables de alumbrado público en distintos barrios de la ciudad: Parque, San Cayetano, Savio, los que se quedaron por momentos sin iluminación en sus calles. Entre los sectores afectados se encontraron las calles Entre Ríos y Castro Barros, la zona del Parque Cincuentenario, Av. Rosario de Santa Fe al 200, y el camino por el cual se accede a Plaza San Francisco.

Según la información que tuvo acceso El Periódico, fueron alrededor de 600 metros de cable de cobre los robados, que debieron ser repuestos por el personal del área de Alumbrado Público de la Municipalidad.

Los clubes, principales blancos



A comienzos de esta semana, al menos dos instituciones de San Francisco fueron blanco de ladrones que robaron cables y dejaron sin energía eléctrica a buena parte de sus instalaciones provocando un gran perjuicio económico.

Las entidades afectadas fueron el Club Tiro y Gimnasia, ubicado por Av. Rosario de Santa Fe, que quedó sin la posibilidad de iluminar la pista de ciclismo, y el Club de Cazadores, ubicado en la zona norte, donde además de robar cables rompieron cámaras de seguridad generando un daño estimado 200 mil pesos.

"A nosotros nos sale 300 mil pesos, ellos los venden por dos mangos"



Los dirigentes de Tiro y Gimnasia aseguraron que el hecho del que fueron víctimas los “agarra mal parados” debido a que en abril realizaron la obra de pintura en toda la pista: “Encaramos esa obra que es muy grande, terminamos de juntar el dinero y ahora pasa esto", dijo con tono de bronca el presidente del club, Jerónimo Bonino, quien también señaló que necesitarán ayuda de los socios para reponer lo robado.

Cuando la Comisión fue hasta al lugar y pensaban llamar a un electricista, porque creían que se trataba de un desperfecto, se encontraron que gran parte de los cables que llevaban energía a los 16 reflectores ya no estaban. "No sabemos cuándo fue, seguramente el fin de semana pasado y no dejaron rastros. Hablamos con un distribuidor de productos de electricidad para pedir presupuesto y son unos 300 mil pesos”, señaló el dirigente.

Pero no quedó ahí. El pasado miércoles, los delincuentes fueron por lo que quedaba y terminaron de robar el cableado entero, unos 300 metros que habían quedado intactos del robo anterior: “Ellos (por los delincuentes) lo venden por dos mangos y a nosotros nos representa mucho", explicó Bonino.

Club de Cazadores: “Las cámaras registran a los ladrones”, dijo el presidente

Al igual que le sucedió al Club Tiro y Gimnasia, al predio del Club de Cazadores ingresaron cuando no había nadie en la institución, pero esta vez las cámaras de seguridad registraron el accionar de los juveniles ladrones.

“Nosotros nos enteramos del robo el martes a la mañana cuando un dirigente fue al club, pero las cámaras de seguridad registraron el momento y pudimos ver que entraron el domingo a la siesta”, comentó Raúl Orlando Allende, su presidente.

Al mismo tiempo aseguró con mucha impotencia que dieron aviso a la policía, les mostraron los videos, pero les dijeron que no pueden hacer nada porque los autores serían menores de edad.

Pero como pasó en Tiro y Gimnasia, los delincuentes fueron por más y se robaron los cables que alimentan de electricidad al quincho. Desde la institución estiman que para poder reponer las instalaciones y cámaras de seguridad van a necesitar más de 200 mil pesos.

Los clubes de Baby Fútbol también lo sufrieron



Cabe recordar que en abril pasado, el club Estrella del Sur fue blanco de al menos tres robos en sus instalaciones quedándose sin gran parte del cableado de las canchas. Lo mismo había sucedido a principio de ese mes con el club Deportivo Norte, donde en menos de una semana le robaron dos veces y se llevaron 100 metros de cables.

Lo mismo sucedió tiempo atrás con los clubes Belgrano, Sportivo Belgrano, Los Andes (San Francisco), y La Hidráulica e Infantil Xeneize, ambos de Frontera.