Tras darle batalla al Covid, “Cacho” Carballo pide a los vecinos que se cuiden

El histórico director de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas de San Francisco, José Alberto “Cacho” Carballo, logró ganarle la batalla a coronavirus tras pasar más de doce días internado en la Clínica Enrique J. Carrá.

La semana pasada, el vecino de 71 años, recibió el alta médica pero tiene que seguir con múltiples cuidados por las consecuencias que la Covid-19 le dejó en sus pulmones.

“Se puede decir que le gané la batalla al Covid-19, aunque todavía estoy dando pelea”, cuenta mientras reposa sobre un sillón de su living.

“Desde que di positivo estuve una semana en mi casa aislado y después empezaron los problemas respiratorios, con una pulmonía bilateral de esas fulminantes y agresivas. Por eso me tuvieron que internar en la Clínica Cruz Azul”, recuerda.

Carballo estuvo unos 12 días internado en terapia, con suero y oxígeno pero gracias a la ayuda de los profesionales de la salud y la familia pudo salir adelante: “Es una satisfacción muy grande pero los pulmones todavía están lastimados. Por lo que me dijeron ahora es un proceso de unos meses para poder recuperarlos”, explica con voz entrecortada el profesor de danzas.

-Durante el tiempo que estuviste internado, ¿qué pensabas?

Por mi cabeza pasaba que quería vivir. Decía yo se la voy a pelear porque no me quiero ir todavía y quiero estar entre todos ustedes un tiempo más. Estuve mal pero ahora agradezco a Dios que no me haya soltado la mano. Por eso quiero aprovechar la oportunidad de decirle a la gente que se cuide, por favor. Hay información por todos lados de cómo cuidarse, que cumplan los protocolos porque esto es grave.

-¿Cómo te atendieron?

El personal médico y las enfermeras que me atendieron son de primerísimo nivel. Una calidad humana muy buena. Hacen que uno se predisponga para empujar y salir de esa situación tan preocupante.

-Mucha gente estaba preocupada por vos…

Estoy agradecido infinitamente a la familia y amigos por el apoyo constante. Yo creo mucho en esas cadenas de oraciones que realizan. Hay una fuerza entre todos que de alguna manera la recibí.

-¿Seguís con cuidados en tu casa?

Sí. Sigo con muchos cuidados y no puedo caminar mucho. Pero al menos ya estoy en casa y muy agradecido. Toda la familia tuvo Covid-19, mis tres hijas, mi esposa, mis nietos, pero a mí se me complicó un poco más.

-¿Cuándo va a ser el próximo baile?

Eso no se sabe porque con toda la pandemia está todo muy limitado. Hay que cuidarse mucho porque hay que vivir un tiempo más. Ya van a volver los festivales, los bailes y las presentaciones, ahora hay que cuidarse.