Baby Fútbol: la quinta fecha se juega de manera normal excepto dos partidos

A raíz de las restricciones impuestas por la Municipalidad de San Francisco, la Liga de Baby Fútbol informó este jueves que la quinta fecha se juega de manera normal excepto dos partidos. Comenzará el viernes y se completará el días sábado con algunos cambios de sede.

Los partidos que fueron postergados para todas sus categorías son: DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) y 2 de Abril vs. Deportivo Sebastián. Estos encuentros será programados después del 30 de abril.

La jornada comenzará el viernes a partir de las 19 horas con los partidos de las categorías 2014, 2013 y 2008; y finalizará el sábado a partir de las 14 con las categorías 2012, 2011, 2010 y 2009.

Los partidos:

DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) (Postergado)

Dep. Josefina vs. Tiro y Gimnasia (Se juega cancha de Deportivo Oeste)

Belgrano vs. Tarzanito

2 de Abril vs. Dep. Sebastián (Postergado)

Los Albos vs. Dep. Norte

Gral. Savio vs. Estrella del Sur

Barrio Jardín vs. Los Andes (Se juega en cancha de Los Andes)

Barrio Cabrera vs. CD River

Inf. Xeneize vs. CD y C El Faisán

Libre: Dep. Oeste

Con respecto a las tablas, cabe recordar que en las tablas de posiciones tienen a Deportivo Oeste y Estrella del Sur liderando la categoría 2008; mientras que en la categoría 2009 los punteros son General Savio y Barrio Jardín.

En tanto, en la categoría 2010 hay tres líderes: Savio, Estrella del Sur y Barrio Jardín; mientras que en la categoría 2011 manda Estrella y en la categoría 2012 los punteros son Estrella y Belgrano.

Las tablas completas [click acá]