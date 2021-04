"La ventilación tiene que ser cruzada y constante", subrayó Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy que una de las claves de las medidas de cuidado en el marco de la segunda ola de coronavirus es la ventilación de los ambientes, al punto que el aire resulte incluso molesto.

"Tiene que ser cruzada y constante; no es suficiente abrir la ventana un ratito. Tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar, aunque haga frío y se vuelen los papeles", dijo la ministra en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

La ministra agregó que "las próximas tres semanas son clave" en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país y, en ese sentido, afirmó que se necesita "bajar la transmisión del virus para vacunar a quienes tienen más riesgo" en ese lapso de tiempo.

La funcionaria subrayó que se registra "un aumento sostenido y acelerado" de casos de coronavirus en el país y ratificó que "la segunda ola ya es un hecho".

"Esta situación no excede al contexto global", dijo, y destacó que "hay un aumento importante de demanda espontánea y una tensión en algunas regiones en el sistema de salud".

Además, reiteró que "las principales fuentes de contagio de coronavirus son las reuniones sociales".

“La mayoría de los contagios no se da en los lugares con protocolo, las fábricas o las aulas. Hay que transmitir la atención y el cuidado en momentos donde estamos con alguien que luce sano y tenemos confianza", indicó la funcionaria.

Seguir con los cuidados

Por otra parte, la ministra enfatizó en que aquellas personas que ya están vacunadas deben seguir cuidándose. "No es inmediato el efecto, no tenemos protección inmediatamente. Tarda al menos 14 días en empezar a generar defensas, aunque nos vacunemos tenemos que seguir cuidándonos. No se sabe el rol de la vacuna en la transmisión, o sea, aunque nosotros tengamos menos posibilidad de una enfermedad grave si podemos transmitirlo, esto no se sabe todavía", fundamentó.