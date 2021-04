La Provincia recibió más de 75 mil vacunas Sinopharm contra el Covid-19

El Ministerio de Salud de la provincia informó que este domingo recibió una nueva partida de 75.600 vacunas Sinopharm enviadas por el Gobierno Nacional. El 28% de estas dosis de serán destinadas al Interior provincial y el 72% a la Capital.

En esta instancia se incorporarán al esquema de vacunación a las personas mayores de 60 años que tengan comorbilidades y a docentes primarios correspondientes al segundo ciclo de colegios públicos y privados, como así también pertenecientes a las escuelas municipales de Córdoba Capital.

En tanto el día martes comenzará la aplicación en el interior provincial. En San Francisco, el secretario de Salud, Fernando Giacomino, adelantó que se prevé realizar otra importante jornada de inoculación a partir de próxima semana. “Mañana nos estarían llegando vacunas chinas que creemos que es en una alta cantidad para desplegar otro operativo que, para explicarle a la gente, se necesita siempre uno o dos días previos para organizar el operativo para llamar a las personas, citarlas, saber cuáles son las que vienen en auto, cuáles son las que están postradas, eso lleva una logística, por ende lo estaríamos armando entre martes y miércoles de llegar mañana las vacunas”, le dijo Giacomino a El Periódico.

Recibimos una nueva partida de vacunas contra el #coronavirus. Son 75.600 dosis de la vacuna Sinopharm que envió el Gobierno nacional y serán colocadas a personas mayores de 60 años que tengan comorbilidades y a docentes del nivel primario correspondientes al segundo ciclo. pic.twitter.com/mr7C4ACFS3 — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) April 4, 2021

El operativo contempla también continuar vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales que han sido definidos por la autoridad sanitaria.

Para asistir a colocarse la vacuna, los ciudadanos deberán recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación. Se reitera que no se debe acudir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.

Quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir de manera voluntaria la vacuna la contra el coronavirus deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente, para asistir según día y lugar indicado.