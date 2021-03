Motochorros armados le robaron la moto a un joven en barrio Roca

Sucedió en las primeras horas de este jueves en Lamadrid al 2400. La víctima de 21 años estaba junto a su novia y no se resistieron. Los ladrones le llevaron motocicleta Honda CG 150 cc. . “Fue todo muy rápido, directamente nos encararon, me apuntó con el arma y me dijo dámela", dijo el joven que sufrió el robo.

En poco minutos y con total impunidad, dos motochorros armados asaltaron a un joven de 21 años en barrio Roca y le llevaron su motocicleta. Ocurrió alrededor de las 0.30 de este jueves cuando la víctima se encontraba junto a su novia fuera de una vivienda en calle Lamadrid al 2400, cuando los ladrones lo sorprendieron y le sustrajeron una Honda CG 150 cc.

Walter, la víctima del preocupante robo dialogó con El Periódico sobre la situación que le tocó vivir: “Estaba en la casa de mi novia, justo me estaba por ir y me aparecieron dos en una moto tipo XR, me apuntaron con un arma y me dijeron que se las de. Me bajé de la moto y justo en ese momento se me cae el teléfono, el que me estaba apuntando lo vio, lo agarró y se escaparon”.

Según el joven, los ladrones llevaban puestos cascos de seguridad y no les pudo ver la cara. “Fue todo muy rápido, directamente nos encararon, me apuntó con el arma y me dijo dámela y se fueron”. Tanto Walter como su novia se encuentran bien, aunque todavía no salen de su asombre ante el peligro que les tocó vivir.

La moto que le robaron es una CG Titán color azul, modelo 2019, que tiene calcomanías en el tanque, en el guardabarros delantero y le falta una cacha del lado derecho.

Además, el joven relató: “Me enteré que hubo otro intento de robo por acá cerca, que creo que son los mismos, quisieron robarle a otro hombre pero no pudieron. Deben estar rondando el barrio”.

Walter ya realizó la correspondiente denuncia policial y a partir de ahora los agentes de la División Investigaciones se encuentran siguiendo las pistas para dar con los delincuentes o poder recuperar el motovehículo.