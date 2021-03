Miralo en vivo: 2 de Abril vs. Tiro y Gimnasia por el Baby Fútbol

Este viernes inicia la tercera fecha del Torneo Apertura de Baby Fútbol, competencia que comenzó el pasado fin de semana y que cuenta con la transmisión exclusiva de El Periódico TV.

La nueva transmisión de LA PELOTA DE LOS CHICOS será desde la cancha de 2 de Abril a partir de las 20:30. El local recibe la visita de Tiro y Gimnasia y vas a poder vivir todas las emociones de la categoría 2008 con transmisión en vivo.

Los relatos estarán a cargo de Fernando Berardo, acompañado por Manuel Villarreal en los comentarios.

Los partidos podrán verse en vivo en a través de la página del canal de YouTube de El Periódico, además se podrán encontrar en el sitio web www.el-periodico.com.ar y www.elperiodicotv.com.ar. A lo largo de la temporada se realizará una transmisión en cada cancha, es decir que se visitarán todos los estadios, con notas y entrevistas de cada sede.

El programa tiene como objetivo transmitir y difundir el fútbol infantil con la premisa de destacar un evento cultural y deportivo tradicional en San Francisco. Lejos de promover la extrema competencia y ponderando los valores sociales y formativos, el mensaje es simple: la pelota es de los chicos.

La segunda fecha

A partir de las 19 del viernes jugarán las categorías 2014, 2013 y 2008. El resto de las categorías (2012, 2011, 2010 y 2009) jugarán el sábado a partir de las 16.

Programación de la 3° fecha:

Dep. Josefina vs. Dep. Oeste

Belgrano vs Dep. El Trébol (El Tío) (*)

2 de Abril vs. Tiro y Gimnasia

Los Albos vs. Tarzanito

Gral. Savio vs. Dep. Sebastián

Barrio Jardín vs. Dep. Norte

Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur

Inf. Xeneize vs. Los Andes

El Faisán (Devoto) vs. CD River

Libre: DMD Freyre

(*) Se juegan todos los partidos el día sábado desde las 15.30