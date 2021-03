La Hidráulica y Defensores ya conocen su fixture

El pasado martes se sorteó el fixture de la Zona Sur Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol donde participan los equipos de Frontera La Hidráulica y Defensores, además del equipo de Deportivo Josefina. En el sorteo quedó determinado que el clásico fronterense se jugará en la novena fecha en cancha de Defensores.

En la primera jornada La Hidráulica debutará en condición de local ante Juventud Unida de Villa San José, mientras que Defensores lo hará en condición de visitante ante Deportivo Susana. En tanto, Josefina jugará de visitante ante Atlético de María Juana.

El torneo se disputará bajo el formato de Apertura y Clausura donde clasificaran a la fase final los dos ganadores de cada torneo, los dos segundos y dos equipos más que saldrán de una tabla general. Los dos primeros clasificarán directamente a la semifinal, en tanto que los restantes (los segundos y los dos mejores de sumatoria) se cruzarán en partidos de ida y vuelta.

El equipo que se adjudique la final ascenderá directamente a la Primera A. En tanto, cabe destacar que en la máxima categoría no habrá descensos.

1ª fecha

Dep. Susana vs. Def. de Frontera

Zenón Pereyra FC vs Atl. Esmeralda

San Martín vs Sp. Santa Clara

La Hidráulica vs Juv. Unida

Atl. María Juana vs Dep. Josefina

Libre: Sp. Libertad

El fixture completo (click acá)