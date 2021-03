Secuestraron 27 motos en control de tránsito durante el sábado

Durante la tarde de ayer, inspectores de la Dirección de Policía Municipal, con la colaboración de Oficiales de la Policía Federal y de la provincia de Córdoba, continuaron con los operativos de control de tránsito en diferentes barrios de la ciudad. En esta oportunidad, lo hicieron en la intersección de bulevar Buenos Aires e Iturraspe en Barrio Roca donde retuvieron 27 motociclistas.

Los secuestros se debieron a que los conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o los motovehiculos no tenían colocadas las chapas patentes.

En ese marco se secuestraron también tres motocicletas que tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.

Además, de las 27 motocicletas retenidos ayer, se le deben sumar las 49 motocicletas secuestradas el día viernes en Hipólito Yrigoyen esquina Libertad, lo que totalizó 76 motovehículos retenidos durante esta semana.