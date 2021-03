“La gente de San Francisco no nos falló nunca”, dice uno de los líderes de La Barra

La Barra vuelve al escenario del Gigante de Bomberos Voluntarios con un show con “mucha potencia y que va a tocar los sentimientos” de los espectadores, prometió Carlos de Piano, uno de los líderes de la agrupación junto a "la Pepa" Brizuela.

Luego de que el público de San Francisco y zona agotara las entradas disponibles para el espectáculo del sábado 6 de marzo, la organización decidió agregar la noche del viernes 5, por lo que el escenario de Bomberos se deleitará con dos jornadas “barrabaleras”.

El Periódico dialogó con Carlos de Piano, músico y fundador de La Barra que manifestó su alegría, y la de todo el grupo, de reencontrarse con el público de nuestra ciudad y la región.

“Estamos muy felices de volver, sobre todo de la manera que se vuelve, teníamos planificado hacer un show el sábado y debido a la gran demanda del público tuvimos que correr la fecha del viernes para darle otra noche a Bomberos. Así que estamos emocionados y agradecidos, porque después de 26 años de carrera que la gente nos siga dando este apoyo no tiene precio y estamos muy felices por eso”, destacó De Piano.

-¿Cómo vivieron el 2020 de pandemia y cómo se están adaptando a esta nueva normalidad?

En principio tuvimos unos meses muy duros, donde nos dimos cuenta de que nuestra actividad era realmente la que nos mantenía vivos, enérgicos, con ganas de seguir y esta pandemia nos quitó eso. Después lo fuimos asumiendo y llegamos a los últimos días de diciembre donde pudimos empezar con los shows en un formato teatro en la ciudad de Córdoba. Nosotros volvimos a ser felices porque esta pandemia nos había quitado la felicidad. Nos ha cambiado la cabeza, nos dimos cuenta que hay que disfrutar todos los momentos porque no sabemos cuándo puede ser el último. Por eso vamos a llevar a Bomberos un show que va a tener mucha potencia, va a tocar los sentimientos de la gente porque Bomberos nos acompaña desde el primer día de La Barra. Vamos a recorrer la discografía, la historia, pasando por momentos alegres, románticos, todo lo que la gente puede llegar a esperar de un show nuestro.

- Dentro de todo lo malo del 2020, ¿sacás algo de positivo?

Nos dimos cuenta de que los que amamos esto y lo sentimos, nos hizo tomar consciencia. Lo que sí me dejó es la gran pena y tristeza, es que vivimos en un país que no estaba preparado para esta catástrofe y se fue llevando la situación y poniendo al pueblo en contra. Y este 2021, no es está enseñando que hay que amar cada show, cada momento como si fuera el último porque no sabemos qué va a pasar mañana.

-¿Creés que la gente se va a adaptar a estas disposiciones y a la nueva modalidad de espectáculos?

Nuestro público es muy respetuoso de las normas y de los protocolos. Lo que sí nos damos cuenta es que la realidad indica que la gente va a ver un show y se siente satisfecha, pero al no poder socializar es como que va una vez y ya está. No es como el baile tradicional en el que se iba a socializar y de pronto escuchaban el grupo que les gustabas. Había otros aditivos. Es como que te inviten al cine este tipo de espectáculos. Lo que sí estamos seguros es que en cada show estamos dando la posibilidad de que la gente disfrute el show y nosotros también.

-Cada año a nivel personal o profesional se planteaban objetivos, ¿qué se propuso La Barra?

Lo que nos propusimos cuando volvimos a tocar fue armar un show que resumiera un poco la historia del grupo, que le diera a la gente momentos de mucha emoción y cuando la cosa se normalice, que Dios quiera sea pronto, vamos a empezar a pensar en discos nuevos. Nosotros sacamos el disco nuevo, que está a la venta, en medio de la pandemia, todavía lo tenemos que presentar, cantarlo ante el público así que no tenemos apuro en disco nuevo.

-Cuando te nombro al Gigante de Bomberos, ¿qué recuerdos te vienen a la mente?

Siempre que me hablan de Bomberos, más allá de que hemos vivido momentos hermosos, me viene a la memoria el recuerdo de Gary, que no sé por qué lo relaciono siempre con Bomberos, fue nuestro compañero en Trulalá, yo no sé si porque quedó trunca una actuación que íbamos a hacer juntos. Pero Bomberos nos ha dado grandes alegrías y nosotros hemos sido muy felices con la gente de San Francisco y zona que no nos falló nunca. Hoy, la repercusión que ha tenido el show que vamos a brindar llega a un punto muy alto en el sentimiento del grupo, porque que nos sorprendan agotando dos noches y eso nos llena de alegría.