En cuatro horas se vacunaron 730 adultos mayores en el Superdomo

El operativo que desarrolló la Municipalidad de San Francisco para el comienzo de la vacunación a personas mayores de 70 se desarrolló según lo previsto y en solo cuatro horas se logró vacunar a 730 adultos mayores que asistieron al Superdomo, según las cifras informadas por la Secretaría de Salud. A quienes tenían turno pero no pudieron asistir, se las espera vacunar en esta semana en grupos de 10 personas.

Se trató de un primer paso muy importante para que aquellas personas con más riesgo ante la enfermedad puedan recibir la alta protección que ofrecen las vacunas disponibles. La espera, ahora, es por la llegada de más vacunas que permitan incluir a más personas.

Tras algunas idas y vueltas en la organización, finalmente las instalaciones del Superdomo municipal estuvieron preparadas para que a las 18 comenzaran a aplicarse las vacunas. A cada persona que iba llegando se le controlaban los datos y luego ingresaban acompañados por integrantes del equipo de Salud municipal, funcionarios de Gobierno y también concejales del oficialismo, entre más de 40 personas involucradas en el operativo. Hubo seis puestos de vacunación en el interior y otros dos afuera sobre el bulevar 25 de Mayo en los que se vacunó a quienes llegaron en vehículos sin que sea necesario bajarse del mismo, contemplado para casos en que tuvieran dificultades de movilidad.

Cabe recordar que en esta primera jornada se vacunó solo a aquellas personas ya inscriptas en el registro provincial a través de la plataforma online Ciudadano Digital (CIDI) y que habían recibido el turno correspondiente con fecha hasta el 9 de marzo. En adelante, ya no será necesario contar con la cuenta de CIDI, pero sigue el requisito de inscribirse por internet o teléfono.

Satisfacción

Las muestras de satisfacción, la emoción reflejada en varios de quienes recibieron la vacuna, sumado al acompañamiento de la familia en muchos casos, convirtieron un operativo sanitario en medio de una dura pandemia en una tarde de muchas alegrías. Muchos de los testimonios recogidos en el lugar destacaron además el buen trato recibido y la rapidez para ser vacunados.

El secretario de Salud, Fernando Giacomino, subrayó que todo se cumplió como estaba previsto y consideró que esta jornada de vacunación fue una de sus mayores emociones como funcionario. "Hay que agradecer a todos los integrantes de la Secretaría de Salud, al personal de enfermería y todos los que trabajaron para esto. También a todos los funcionarios, secretarios y directores que participaron. La tarea fue excelente, todo se cumplió como estaba previsto", dijo.

"Me desborda el orgullo por todos los comentarios que recibo. Es lo mejor que me pasó. Ver cómo disfrutaban los 'nonos' después de ponerse la vacuna, cómo agradecían y verlos con lágrimas en los ojos después de haber esperado tanto. La emoción de estos abuelos me hizo poner la piel de gallina" contó Giacomino, quien subrayó que más allá de algunas dificultades y problemas lo fundamental es que ya se está vacunando a los mayores.

Los que faltan

Aquellas personas que recibieron el turno y figuran en el listado que envió la Provincia, pero que por alguna razón no pudieron asistir, no perderán la dosis, pero deberán reprogramar el turno llamando a la Asistencia Pública al (03564) 439154. En esos casos, las dosis se aplican una vez que se reúnen 10 personas del listado.

¿Por qué de a 10 personas? Es la cantidad de dosis disponibles en cada frasco de la vacuna. Por sus tiempos de conservación, se deben asegurar que haya 10 personas al abrir el frasco, para no tener que desperdiciar ninguna dosis.

Asistencia

Para ayudar a quienes no pueden hacer la inscripción en el registro provincial, ya sea porque no tienen conocimientos informáticos o por falta de conectividad, la Municipalidad mantendrá un centro de asistencia que funciona en el Centro Cultural, de lunes a viernes en horario de 8 a 14.

Desde el municipio apelaron a que familiares o conocidos de las personas que no sepan hacer el trámite los ayuden para poder cumplirlo y que solo asistan al Centro Cultural quienes no tengan esa posibilidad, para evitar aglomeraciones.

Una vez inscriptas, todas las personas deberán esperar a ser notificados por teléfono o correo electrónico con el turno correspondiente una vez que haya vacunas disponibles.

¿Cómo hago el trámite para anotarme y recibir la vacuna?

Para solicitar turno, hay que inscribirse por internet en el sitio sitio https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamar al teléfono 0800-122-1444, opción 4. Ya no será necesario la cuenta de CIDI.

Esperan más dosis

Tras el arribo el pasado jueves de algo menos de un millón de dosis desde China de la vacuna Sinopharm, se espera que también en los próximos días lleguen nuevas partidas de la Sputnik V desde Rusia ya que ayer viernes partieron dos aviones de Aerolíneas a buscarlas. Las de Sinopharm ya comenzaron a distribuirse en las provincias.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández recordó días atrás que para marzo está previsto la primera entrega de las dosis de Oxford/AstraZeneca que llegarían desde México, donde las produce el laboratorio mAbxience, que incluye un componente que se fabrica en nuestro país.

Así, el plan del Gobierno nacional es sumar para las próximas semanas al menos unos 4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y acelerar el ritmo de vacunación.