A mediados de marzo comenzará la obra de cloacas en La Milka

En la mañana de hoy, autoridades municipales, provinciales y vecinales anunciaron en conferencia de prensa el inicio de la obra de cloacas para barrio La Milka, la que comenzará a ejecutarse "en 15 o 20 días" y tendrá un plazo de ejecución de dos años. La misma obra se hará en los barrios Maipú, Savio y San Cayetano con una inversión de 350 millones de pesos.

“Es un orgullo estar firmando este convenio de colaboración con la Provincia, un paso más para tener esta importante obra de cloacas en este sector de la ciudad. Esta es una obra de 350 millones de pesos, que comprende además de este sector los barrios Maipú, Savio y San Cayetano, con las correspondientes estaciones impulsoras y cañerías maestras. Este servicio brindará una mayor calidad de vida a todos los vecinos, en función que cloacas es salud, medioambiente cuidado y mejor calidad de vida”, manifestó el secretario de Infraestructura Néstor Gómez.

Por su parte el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alberto Bresciano, expresó: “Este momento nos convoca para firmar un acta de colaboración entre la provincia y la municipalidad, ya que esta obra la estamos haciendo juntos donde nación también nos acompaña. Es la manera de trabajar todos juntos para que estos sea grande ya que son obras caras y difíciles de realizar, es por lo que estamos muy contentos nosotros también de tener el apoyo de Ignacio. Es una obra costosa, hay que descomprimir napas por ello queremos pedir a los vecinos que tengan paciencia cuando los trabajos lleguen a sus hogares, vamos a tratar de cuidar lo máximo posible los desagües pluviales, las entradas a los garajes, los comercios y las viviendas de los frentistas”.

Además, el funcionario provincial agregó: “Estas son obras que hacen grande a una ciudad, grandes porque protegen la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que para que una ciudad sea segura y que sus habitantes estén seguros de no contraer enfermedades, tiene que contar con cuatro servicios fundamentales como lo son agua, cloacas, residuos sólidos y pluviales. Esta obra no sólo contempla los colectores sino también la red cloacal, estación de bombeo, las impulsiones y la conexión domiciliaria hasta la vereda en el límite municipal, con una cañería que tiene que estar a 60 centímetros de la vereda hasta la línea municipal y no menos de 80 centímetros de la vereda para que se pueda conectar el vecino".

En nombre del Centro Vecinal, se refirió el presidente, Mauricio Gonzáles: "Es un orgullo estar en esta instancia para lograr algo que todos los vecinos esperamos desde hace mucho tiempo como son las cloacas. Esto nos dará una mejor calidad de vida a todos, ya que en este sector las napas son muy altas y sufrimos contantemente los desbordes de los pozos, por lo que esperamos con ansiedad que comiencen las obras. Agradecemos todas las gestiones, al señor intendente y al gobierno de la provincia".

Asimismo el intendente municipal se refirió a la obra diciendo: “Es una alegría enrome poder estar firmando este convenio, un proyecto que nació hace 4 años con una firma del gobernador Juan Schiaretti, el ministro Fabián López y quien les habla en representación de todos los sanfrancisqueños cuando firmábamos la cloaca máxima, San Francisco estaba totalmente colapsado en materia de cloaca y tuvimos que tomar la decisión de llevar adelante esta obra para poder hoy estar firmando este convenio que permite acercar las redes a un barrio. Hoy podemos decir que estamos a un mes de poder terminar con la obra de cloaca máxima que costó más de 2 millones de pesos, lo cual nos permite dar este nuevo paso donde desde el estado provincial y del municipal tratamos de ser previsibles en busca mejorar la calidad de vida para los vecinos de cada sector".

"Cuando ingresamos a barrio La Milka había una particularidad, tenía un problema pluvial por lo que nos comprometimos e hicimos esa obra tan grande de desagüe pluvial dándole al barrio la posibilidad de tener mejores desagües fundamentalmente en momentos de grandes precipitaciones. Luego empezamos con la obra de gas donde hoy un sector del barrio ya cuenta con el servicio y continuaremos trabajando para completar estos trabajos. No puedo dejar de mencionar que también hemos trabajando en materia de educación, ya que los niños que terminaban el nivel primario no tenían en cercanía donde continuar sus estudios secundarios, por lo que tomamos la decisión de instalar una escuela PROA con orientación en informática y robótica", finalizó García Aresca.

Financiación

La obra es financiada a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo en parte por el Gobierno de Córdoba, que costeará el total de la obra de la estación de bombeo y de la cañería de impulsión y la mitad de lo que cueste la red, y la Municipalidad de San Francisco que pagará esta otra mitad. Cabe mencionar que luego los vecinos serán quienes paguen la obra, salvo aquellos que no tengan las posibilidades económicas, situación que deberá ser verificada por un asistente social.