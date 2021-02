Otro caso de maltrato animal llegará a juicio público y oral en San Francisco

La Fundación Bio Animalis informó que fue fijado para el 11 de junio el comienzo del segundo juicio oral y público en San Francisco por un caso de maltrato animal, el cual se realizará en la Cámara del Crimen local.

Luego de hacerlo en la recordada causa de maltrato animal sobre Chocolate, el perro que fue despellejado vivo y murió poco después, ahora será el turno en la causa de Linda, una perra pointer y sus seis cachorritos, que fueron encontrados en un estado de delgadez extrema en Freyre en diciembre de 2018. El imputado es Sebastián Gutiérrez de esa localidad. La audiencia de debate se llevará a cabo el 11 de junio a las 11.

Gretel Monserrat, abogada animalista al frente de Bio Animalis, se refirió al tema y explicó el proceso por el cual la causa llegó a un debate oral y público: "Causas elevadas a juicio tenemos un montón. Lo que pasa es que la mayoría concluye con una suspensión de juicio a prueba y es muy difícil sortear eso y que se llegue a un debate oral y público".

Respecto a si esta instancia los deja conformes, agregó: "Preferiríamos que existiera una reforma de la ley 14.346, si bien personalmente considero que tiene sus bondades la suspensión de juicio a prueba porque es un instituto donde uno puede solicitar no solamente una reparación económica por el daño causado por el delito al imputado sino también solicitar trabajo comunitario. Tiene sus bondades que se traducen en algún punto en algún tipo de sanción, por decirlo de alguna manera, aunque sea cuestionado en la doctrina si es una sanción o no. El instituto de suspensión de juicio a prueba tiene una finalidad reeducadora del imputado, por eso todo este abanico de posibilidades que no dejan de ser una carga que tiene el imputado por un tiempo bastante considerable ya sea por un año o dos, depende del tiempo por el cual se haya otorgado la suspensión de juicio a prueba, la famosa probation".

"Ahora, en la mayoría de los juicios de escala penal baja, como la 14.346, generalmente todos los procesos terminan en una suspensión de juico a prueba. Rara vez se pasa a un debate oral y público como pasó en la causa de Chocolate y como esta vez también nos toca en la causa de Linda y sus seis cachorros", agregó.

Sobre la causa

La acusación se remonta al 15 de diciembre de 2018 en Freyre, día en que testigos habrían observado que hacía aproximadamente tres días que en una vivienda no había nadie y que la perra pointer y sus cachorros que habitaban el lugar se encontraban allí sin agua y sin comida.

Siempre en base a la acusación, al evidenciar el estado de delgadez extrema en el que se encontraba el animal, agravado por la situación de estar con sus crías, con una posible deshidratación por las altas temperaturas, provocándole a los animales sufrimientos innecesarios e incluso poniendo en riesgo sus vidas, se procedió a realizar la denuncia.

Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo un allanamiento por medio del cual se secuestraron los animales, haciéndose presente un médico veterinario que constató la situación mencionada.

Hoy tanto la mamá y sus crías, ya adultas, se encuentran en perfectas condiciones de salud, informó Bio Animalis.