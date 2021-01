Tras caso de síndrome Urémico Hemolítico, municipio intensificó controles alimentarios

La Secretaría de Salud, a través del Área de Control Alimentario, informó que continúa trabajando en la prevención y control de alimentos que se encuentran a la venta para el consumo de los vecinos.

En lo que respecta a la supervisión de calidad de agua y alimentos en la ciudad, el Área de Control Alimentario inspecciona habitualmente carnicerías, despensas, supermercados como así también de manera semanal realiza un control del agua potable dispuesta para el consumo de los sanfranciqueños.

La jefa del Área de Control Alimentario, Marisa Coria, manifestó que “desde el laboratorio realizamos controles semanales de agua junto a AMOS. Nuestra agua proviene del acueducto de Villa María, por lo que nosotros ejecutamos el control de esos acueductos, como así también del tanque general de la ciudad y en cinco puntos aleatorios de la red que pasa frente a cada una de nuestras casas. Nuestra agua es potable, está bien, es de muy buena calidad, por lo que desde el municipio, garantizamos que es apta para el consumo. De todos modos siempre recomendamos a los vecinos, la limpieza y mantenimiento anual de los tanques domiciliarios”.

En cuanto a lo que refiere al caso de una pequeña de San Francisco, quien se vio afectada por el Síndrome Urémico Hemolítico, Coria explicó: “El 30 de diciembre se nos notifica desde la Dirección de Control de Industria y de Zoonosis de Córdoba, la presencia de un caso de una niña que dio positivo al Síndrome Urémico Hemolítico, por lo que a partir de allí comenzamos a intensificar los controles bromatológicos en carnicerías, despensas y supermercados de todo San Francisco”.

La intención era verificar la procedencia segura de la mercadería de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente, constatar la procedencia y la trazabilidad de esos productos tanto cárnicos como lácteos y de resultar algún caso dudoso, proceder inmediatamente.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente-agregó Coria-, ya hemos realizado la actuación en diferentes lugares de la ciudad, como así también en aquellos comercios que la familia de la menor acude habitualmente y no encontramos indicios de la bacteria. De todos modos, es importante reiterar que la bacteria no sólo se encuentra en carne cruda sino también en la mala manipulación de los alimentos en general, como cortar la cadena de frío más de dos horas, no lavar correctamente los alimentos o la higiene personal”.

El Síndrome Urémico Hemolítico

Es una enfermedad transmitida principalmente por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Escherichia Coli, afectando en su mayoría a niños menores de 5 años y se manifiesta con una diarrea acuosa que prosigue con una diarrea con sangre.

A continuación se detallan recomendaciones a tener en cuenta para evitar la trasmisión de esta enfermedad:

* Lavarse las manos. Cuidar que los niños también lo hagan

* Limpieza de tanques domiciliarios anualmente

* Cocina bien las carnes y exigir que las hamburguesas estén bien cocidas

* Lavar cuidadosamente frutas y verduras

* Conservar los alimentos frescos y cocinados en la heladera

* Utilizar diferentes utensilios como cubiertos, tablas y otros para manipular alimentos crudos y cocidos

* Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos

*Es fundamental el lavado de manos antes de manipular alimentos crudos o cocidos y después de ir al baño, tocar objetos o cualquier parte del cuerpo, manipular alimentos crudos y usar productos químicos.